Месть Барселоны, фиаско Трубина в ЛЧ, провал ХИТа, пресс-конференция Усика
Главные новости за 24 октября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 23 октября.
1. Завершен 3-й тур Лиги чемпионов. Турнирная таблица: кто идет в лидерах?
Шахтер имеет 1 очко из 9 возможных и занимает 30-е место среди 36 команд
2А. Хет-трик Рафиньи, голы Левандовски и Кейна. Барселона разгромила Баварию
Каталонская команда отомстила за 2:8
2B. Криптонит Мадрида. Лилль вслед за Реалом шокировал и Атлетико в ЛЧ
Французский клуб сенсационно победил на выезде
2C. Сенсация в Лиге чемпионов. Фейеноорд забил три гола Трубину, одолев Бенфику
Орлы сумели ответить только одним мячом, матч 3-го тура ЛЧ завершился со счетом 3:1
2D. Красная карточка голкиперу. Динамо Загреб забрал 3 очка у РБ Зальцбурга
В матче 3-го тура Лиги чемпионов хорваты гостили в Австрии в матче 3-го тура Лиги чемпионов
2E. Шахтёру будет непросто. Интер вырвал победу на последних минутах
23-го октября состоялся матч 3-го тура Лиги чемпионов
2F. Офсайд спас Ливерпуль. Английский клуб минимально переиграл РБ Лейпциг
Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу подопечных Арне Слота
2G. Невероятный Холанд. Ман Сити разгромил Спарту в Лиге чемпионов
Норвежский форвард горожан забил гол-шедевр и оформил дубль
3. Катастрофа на старте. ХИТ потерпел разгромное поражение от Андерлехта
Киевляне неудачно стартовали в основном раунде Лиги чемпионов
4A. Крепость для банды Алонсо. Байер не сумел переиграть клуб-сенсацию ЛЧ
Брест сыграл вничью с леверкузенской командой в 3-м туре Лиги чемпионов со счетом 1:1
4B. Нули в Бергамо. Аталанта и Селтик разошлись миром в Лиге чемпионов
В матче 3-го тура ЛЧ обе команды не забили ни одного мяча
5A. ШОВКОВСКИЙ: «Довбик добавил Роме дополнительные возможности»
Коуч Динамо дал пресс-конференцию перед матчем Лиги Европы
5B. БУЯЛЬСЬКИЙ: «Довбик сказал: другой язык, другие приоритеты, структура игры»
Полузащитник «Динамо» поделился ожиданиями от поединка против «Ромы»
6A. ВИДЕО. Усик и Фьюри провели битву взглядов. Как в этот раз вел себя Тайсон?
Бой реванш состоится 21 декабря 2024 года
6B. УСИК – о реванше с Фьюри: «Мотивация? У меня ее нет»
Бой-реванш состоится 21 декабря 2024 года
7. Проблемы с реализацией. Динамо U19 не переиграло Марибор
Однако у команды Костюка еще будет шанс исправить положение в ответном матче
8. Напряженный финал. Украинцы Бойко и Хмелевский выиграли ЧЕ-2024 по снукеру!
В решающем матче украинцы переиграли команду Мальты-1 со счетом 3:2
9A. ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла прекратила сотрудничество с главным тренером
Сергей Долганский больше не является главным тренером полтавской команды
9B. Максимов принял решение относительно предложения от Ворсклы
Вскоре состоится возвращение специалиста в полтавский клуб
10. У Куртуа снова проблемы. Лунин получит шанс в Эль-Класико?
Бельгиец может пропустить из-за травмы 2-3 недели
11A. Шахтер стал банальным и неинтересным
Обозреватель Sport.ua Валерий Василенко окончательно разочаровался в нынешнем наставнике «горняков»
11B. Дополнительная интрига: самые интересные переходы межсезонья в НБА
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11C. Топ-10 действующих футболистов с наибольшим числом хет-триков за карьеру
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