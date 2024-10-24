Завершен 3-й тур Лиги чемпионов. Турнирная таблица: кто идет в лидерах?

Вечером 23 октября состоялись заключительные поединки 3-го тура Лиги чемпионов.

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Лидерами ЛЧ являются английские клубы Астон Вилла и Ливерпуль (по 9 очков из 9), далее идут Манчестер Сити, Монако, Брест, Байер, Интер, Спортинг, Арсенал (по 7 пунктов).

Донецкий Шахтер имеет 1 очко из 9 возможных и занимают 30-е место среди 36 команд.

Топ-8 клубов выйдут в стадию 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, примут участие в 1/16 финала.

В 4-м туре 6 ноября Шахтер в условном домашнем матче сыграет со швейцарской командой Янг Бойз.

⚽️ Лига чемпионов. 3-й тур, 23 октября

19:45. Аталанта (Италия) – Селтик (Шотландия) – 0:0

19:45. Брест (Франция) – Байер (Германия) – 1:1

22:00. Атлетико (Испания) – Лилль (Франция) – 1:3

(Франция) – 1:3 22:00. Барселона (Испания) – Бавария (Германия) – 4:1

(Испания) – Бавария (Германия) – 4:1 22:00. Бенфика (Португалия) – Фейенорд (Нидерланды) – 1:3

(Нидерланды) – 1:3 22:00. РБ Зальцбург (Австрия) – Динамо Загреб (Хорватия) – 0:2

(Хорватия) – 0:2 22:00. Манчестер Сити (Англия) – Спарта Прага (Чехия) – 5:0

(Англия) – Спарта Прага (Чехия) – 5:0 22:00. РБ Лейпциг (Германия) – Ливерпуль (Англия) – 0:1

(Англия) – 0:1 22:00. Янг Бойз (Швейцария) – Интер (Италия) – 0:1

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