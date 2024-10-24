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  4. Завершен 3-й тур Лиги чемпионов. Турнирная таблица: кто идет в лидерах?
Лига чемпионов
24 октября 2024, 00:30 | Обновлено 24 октября 2024, 00:49
685
2

Завершен 3-й тур Лиги чемпионов. Турнирная таблица: кто идет в лидерах?

Шахтер имеет 1 очко из 9 возможных и занимает 30-е место среди 36 команд

24 октября 2024, 00:30 | Обновлено 24 октября 2024, 00:49
685
2
Завершен 3-й тур Лиги чемпионов. Турнирная таблица: кто идет в лидерах?
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Сити

Вечером 23 октября состоялись заключительные поединки 3-го тура Лиги чемпионов.

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Лидерами ЛЧ являются английские клубы Астон Вилла и Ливерпуль (по 9 очков из 9), далее идут Манчестер Сити, Монако, Брест, Байер, Интер, Спортинг, Арсенал (по 7 пунктов).

Донецкий Шахтер имеет 1 очко из 9 возможных и занимают 30-е место среди 36 команд.

Топ-8 клубов выйдут в стадию 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, примут участие в 1/16 финала.

В 4-м туре 6 ноября Шахтер в условном домашнем матче сыграет со швейцарской командой Янг Бойз.

⚽️ Лига чемпионов. 3-й тур, 23 октября

  • 19:45. Аталанта (Италия) – Селтик (Шотландия) – 0:0
  • 19:45. Брест (Франция) – Байер (Германия) – 1:1
  • 22:00. Атлетико (Испания) – Лилль (Франция) – 1:3
  • 22:00. Барселона (Испания) – Бавария (Германия) – 4:1
  • 22:00. Бенфика (Португалия) – Фейенорд (Нидерланды) – 1:3
  • 22:00. РБ Зальцбург (Австрия) – Динамо Загреб (Хорватия) – 0:2
  • 22:00. Манчестер Сити (Англия) – Спарта Прага (Чехия) – 5:0
  • 22:00. РБ Лейпциг (Германия) – Ливерпуль (Англия) – 0:1
  • 22:00. Янг Бойз (Швейцария) – Интер (Италия) – 0:1

🏆 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Астон Вилла 3 3 0 0 6 - 0 9
2 Ливерпуль 3 3 0 0 6 - 1 9
3 Манчестер Сити 3 2 1 0 9 - 0 7
4 Монако 3 2 1 0 9 - 4 7
5 Брест 3 2 1 0 7 - 2 7
6 Байер 3 2 1 0 6 - 1 7
7 Интер Милан 3 2 1 0 5 - 0 7
8 Спортинг Лиссабон 3 2 1 0 5 - 1 7
9 Арсенал 3 2 1 0 3 - 0 7
10 Барселона 3 2 0 1 10 - 3 6
11 Боруссия Д 3 2 0 1 12 - 6 6
12 Реал Мадрид 3 2 0 1 8 - 4 6
13 Бенфика 3 2 0 1 7 - 4 6
14 Ювентус 3 2 0 1 6 - 4 6
15 Лилль 3 2 0 1 4 - 3 6
16 Фейеноорд 3 2 0 1 6 - 7 6
17 Аталанта 3 1 2 0 3 - 0 5
18 Штутгарт 3 1 1 1 3 - 4 4
19 ПСЖ 3 1 1 1 2 - 3 4
20 Селтик 3 1 1 1 6 - 8 4
21 Спарта Прага 3 1 1 1 4 - 6 4
22 Динамо Загреб 3 1 1 1 6 - 11 4
23 Бавария 3 1 0 2 10 - 7 3
24 Жирона 3 1 0 2 4 - 4 3
25 Милан 3 1 0 2 4 - 5 3
26 Брюгге 3 1 0 2 2 - 6 3
27 Атлетико Мадрид 3 1 0 2 3 - 8 3
28 ПСВ Эйндховен 3 0 2 1 3 - 5 2
29 Болонья 3 0 1 2 0 - 4 1
30 Шахтер Донецк 3 0 1 2 0 - 4 1
31 РБ Лейпциг 3 0 0 3 3 - 6 0
32 Штурм Грац 3 0 0 3 1 - 5 0
33 Црвена Звезда 3 0 0 3 2 - 11 0
34 РБ Зальцбург 3 0 0 3 0 - 9 0
35 Янг Бойз 3 0 0 3 0 - 9 0
36 Слован Братислава 3 0 0 3 1 - 11 0
Полная таблица

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Лига чемпионов статистические расклады выбор редакции Ливерпуль Барселона Лилль Селтик Динамо Загреб Бенфика Байер Янг Бойз Аталанта Брест (Франция) Интер Милан Спарта Прага Атлетико Мадрид Бавария Манчестер Сити РБ Лейпциг РБ Зальцбург Фейеноорд Анатолий Трубин Барселона - Бавария
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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KIEWADIM
Шахтер має в одне очко, але нічого, все ще попереду. Бажаю успіху!
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+2
Olex
Клуби прем'єр ліги (не плутати з УПЛ).
12 10 2 0 (24-1) 32
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+1
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