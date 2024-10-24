Завершен 3-й тур Лиги чемпионов. Турнирная таблица: кто идет в лидерах?
Шахтер имеет 1 очко из 9 возможных и занимает 30-е место среди 36 команд
Вечером 23 октября состоялись заключительные поединки 3-го тура Лиги чемпионов.
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Лидерами ЛЧ являются английские клубы Астон Вилла и Ливерпуль (по 9 очков из 9), далее идут Манчестер Сити, Монако, Брест, Байер, Интер, Спортинг, Арсенал (по 7 пунктов).
Донецкий Шахтер имеет 1 очко из 9 возможных и занимают 30-е место среди 36 команд.
Топ-8 клубов выйдут в стадию 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, примут участие в 1/16 финала.
В 4-м туре 6 ноября Шахтер в условном домашнем матче сыграет со швейцарской командой Янг Бойз.
⚽️ Лига чемпионов. 3-й тур, 23 октября
- 19:45. Аталанта (Италия) – Селтик (Шотландия) – 0:0
- 19:45. Брест (Франция) – Байер (Германия) – 1:1
- 22:00. Атлетико (Испания) – Лилль (Франция) – 1:3
- 22:00. Барселона (Испания) – Бавария (Германия) – 4:1
- 22:00. Бенфика (Португалия) – Фейенорд (Нидерланды) – 1:3
- 22:00. РБ Зальцбург (Австрия) – Динамо Загреб (Хорватия) – 0:2
- 22:00. Манчестер Сити (Англия) – Спарта Прага (Чехия) – 5:0
- 22:00. РБ Лейпциг (Германия) – Ливерпуль (Англия) – 0:1
- 22:00. Янг Бойз (Швейцария) – Интер (Италия) – 0:1
🏆 Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Астон Вилла
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2
|Ливерпуль
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3
|Манчестер Сити
|3
|2
|1
|0
|9 - 0
|7
|4
|Монако
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|5
|Брест
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|6
|Байер
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|7
|Интер Милан
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|8
|Спортинг Лиссабон
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|9
|Арсенал
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|10
|Барселона
|3
|2
|0
|1
|10 - 3
|6
|11
|Боруссия Д
|3
|2
|0
|1
|12 - 6
|6
|12
|Реал Мадрид
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|13
|Бенфика
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|14
|Ювентус
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|15
|Лилль
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|16
|Фейеноорд
|3
|2
|0
|1
|6 - 7
|6
|17
|Аталанта
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|18
|Штутгарт
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|19
|ПСЖ
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|20
|Селтик
|3
|1
|1
|1
|6 - 8
|4
|21
|Спарта Прага
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|22
|Динамо Загреб
|3
|1
|1
|1
|6 - 11
|4
|23
|Бавария
|3
|1
|0
|2
|10 - 7
|3
|24
|Жирона
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|25
|Милан
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|26
|Брюгге
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|27
|Атлетико Мадрид
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|28
|ПСВ Эйндховен
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|29
|Болонья
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|30
|Шахтер Донецк
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|31
|РБ Лейпциг
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|32
|Штурм Грац
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|33
|Црвена Звезда
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
|34
|РБ Зальцбург
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
|35
|Янг Бойз
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
|36
|Слован Братислава
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
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