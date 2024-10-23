Сенсация в Лиге чемпионов. Фейеноорд забил три гола Трубину, одолев Бенфику

23 октября состоялся матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бенфика и Фейеноорд.

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Поединок состоялся на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, хозяева считались явными фаворитами встречи.

За Фейеноорд голами сумели отличиться Аясе Уэда и Антони Миламбо (дубль). У орлов единственный мяч оформил Керем Актюркоглу.

Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч. Второй гол украинец пропустил между ног.

После трех туров Бенфика с 6 очками располагается на 13-м месте в таблице главного еврокубкового клубного турнира. В первых двух играх подопечные Бруну Лаже выиграли у Црвены Звезды (2:1) и Атлетико (4:0).

Фейеноорд набрал 6 пунктов за 3 поединка в ЛЧ и идет 16-м. Нидерландский коллектив на старте соревнований уступил Байеру (0:4) и одолел Жирону (3:2).

Лига чемпионов 2024/25. 3-й тур, 23 октября

Бенфика (Португалия) – Фейеноорд (Нидерланды) – 1:3

Голы: Актюркоглу, 66 – Уэда, 12, Миламбо, 33, 90+2

Бенфика: Трубин, Альваро Фернандес, Отаменди, Томаш Араужу, Ба (Скьеллеруп, 88), Кекчю (Саншеш, 72), Флорентину (Амдуни, 65), Эурснес, Ди Мария (Бесте, 65), Актюркоглу, Павлидис (Артур, 72).



Фейеноорд: Велленройтер, Буэно (Смал, 88), Ганцко, Траунер, Лотомба (Хадж-Мусса, 75), Тимбер, Хван Ин Бом, Миламбо, Пайшао, Уэда (Карранса, 75), Осман (Белен, 60).



Предупреждения: Тимбер (39), Амдуни (90+1), Саншеш (90+2).