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  4. Сенсация в Лиге чемпионов. Фейеноорд забил три гола Трубину, одолев Бенфику
Лига Чемпионов
Бенфика
23.10.2024 22:00 – FT 1 : 3
Фейеноорд
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Лига чемпионов
23 октября 2024, 23:58 | Обновлено 24 октября 2024, 01:05
834
7

Сенсация в Лиге чемпионов. Фейеноорд забил три гола Трубину, одолев Бенфику

Орлы сумели ответить только одним мячом, матч 3-го тура ЛЧ завершился со счетом 3:1

23 октября 2024, 23:58 | Обновлено 24 октября 2024, 01:05
834
7
Сенсация в Лиге чемпионов. Фейеноорд забил три гола Трубину, одолев Бенфику
Getty Images/Global Images Ukraine

23 октября состоялся матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бенфика и Фейеноорд.

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Поединок состоялся на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, хозяева считались явными фаворитами встречи.

За Фейеноорд голами сумели отличиться Аясе Уэда и Антони Миламбо (дубль). У орлов единственный мяч оформил Керем Актюркоглу.

Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч. Второй гол украинец пропустил между ног.

После трех туров Бенфика с 6 очками располагается на 13-м месте в таблице главного еврокубкового клубного турнира. В первых двух играх подопечные Бруну Лаже выиграли у Црвены Звезды (2:1) и Атлетико (4:0).

Фейеноорд набрал 6 пунктов за 3 поединка в ЛЧ и идет 16-м. Нидерландский коллектив на старте соревнований уступил Байеру (0:4) и одолел Жирону (3:2).

Лига чемпионов 2024/25. 3-й тур, 23 октября

Бенфика (Португалия) – Фейеноорд (Нидерланды) – 1:3

Голы: Актюркоглу, 66 – Уэда, 12, Миламбо, 33, 90+2

Бенфика: Трубин, Альваро Фернандес, Отаменди, Томаш Араужу, Ба (Скьеллеруп, 88), Кекчю (Саншеш, 72), Флорентину (Амдуни, 65), Эурснес, Ди Мария (Бесте, 65), Актюркоглу, Павлидис (Артур, 72).

Фейеноорд: Велленройтер, Буэно (Смал, 88), Ганцко, Траунер, Лотомба (Хадж-Мусса, 75), Тимбер, Хван Ин Бом, Миламбо, Пайшао, Уэда (Карранса, 75), Осман (Белен, 60).

Предупреждения: Тимбер (39), Амдуни (90+1), Саншеш (90+2).

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Антони Джибу Миламбо (Фейеноорд).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Керем Актюркоглу (Бенфика).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Антони Джибу Миламбо (Фейеноорд).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Аясе Уэда (Фейеноорд).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 7
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adidas777
Захист у Бенфіки просто жах... Усім хейтерам Трубіна, подивіться хайлайт матчу.До нього останнього можуть бути притензії щодо цього матчу.
Ноейр сьогодні 4 пропустив, за вашою тупорилою логікою - він взагалі не воротар...
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+3
saltim
Нойер в мешка превратился. 4 удара в створ и все пустил
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-1
Первый Среди Равных
Фанати Бенфіки пробачте нас за цього хлопця.
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-4
contr
Інваліди кротячі Трубін Мудрик Судаков ! Кому цей шлак потрібен? Інваліди
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-4
Первый Среди Равных
Та цьому бездарі Трубіну все що треба щоб забити - це просто влучити у ствір воріт. 
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-6
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