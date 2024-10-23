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Лига чемпионов
23 октября 2024, 23:15 | Обновлено 23 октября 2024, 23:17
1073
0

ВИДЕО. Отхватил дважды. Голкипер сборной Украины пропустил между ног в ЛЧ

Фейеноорд в первом тайме дважды забил Бенфике, ворота которой защищает Трубин

23 октября 2024, 23:15 | Обновлено 23 октября 2024, 23:17
1073
0
ВИДЕО. Отхватил дважды. Голкипер сборной Украины пропустил между ног в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

23 октября проходит матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бенфика и Фейеноорд.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

В первом тайме гости неожиданно дважды поразили ворота лиссабонского клуба, который считался фаворитом противостояния.

За орлов с первых минуте играет украинский голкипер Анатолий Трубин. Второй мяч он пропустил между ног.

За Фейеноорд отличились Аясе Уэда и Антони Миламбо.

❗️ ВИДЕО. Отхватил дважды. Голкипер сборной Украины пропустил между ног в ЛЧ

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видео голов и обзор Фейеноорд Бенфика Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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