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23.10.2024 22:00 - : -
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Лига чемпионов
23 октября 2024, 04:21 | Обновлено 23 октября 2024, 04:22
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0

Бенфика – Фейеноорд. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 23 октября в 22:00 по Киеву

23 октября 2024, 04:21 | Обновлено 23 октября 2024, 04:22
25
0
Бенфика – Фейеноорд. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

23 октября на «Эштадиу да Луш» пройдет матч 3-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Бенфика» встретится с «Фейеноордом». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Бенфика

Команда в прошлом сезоне не смогла удержать завоеванные ранее при Шмидте позиции, в том числе в гонке со Спортингом утратила титул в Примейре. Тогда старые заслуги помогли Рогеру сохранить пост - но не надолго. Под грузом новых неудач уже на стыке ноября и декабря немца сменили на Бруну Лаже. Вернувшись в Лиссабон, этот специалист сразу стабилизировал ситуацию - аккурат к Лиге чемпионов. Там у португальцев пока что получается здорово. Сначала в Белграде получилось обыграть Црвену Звезду, причем оба своих гола забили в первые пол часа. А потом орлы разгромили на своем поле Атлетико. Статусным гостям из Мадрида забили четырежды, так и не позволив в ответ оформить хотя бы гол престижа в ворота Трубина.

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Фейеноорд

Клуб в прошлом сезоне утратил титул, уступив ПСВ. После этого Роттердам покинул Арне Слот - именно в него поверили как в преемника Юргена Клоппа. Уехавшего в Ливерпуль специалиста заменил Бриан Приске, что вернул пражскую Спарту на вершину чешского футбола. Он начал с завоевания титула, причем Суперкубок брали в Эйнховене, побеждая ПСВ в его логове - по пенальти после 4:4. Правда, потом, в Эредивизии, Гордость Юга очень уж часто теряли очки, сводя матчи вничью. А в Лиге чемпионов начали с 0:4 на своем поле против Байера. Но потом там Жирону обыграли, причем на выезде. И то там соперник сам добился такого, оформив сразу два автогола в свои ворота.

Статистика личных встреч

Единственное противостояние в официальных поединках пришлись на 1972-й год, когда клубы обменялись домашними победами. В товарищеских играх орлы выиграли дважды при единственном поражении.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что снова выиграет тот клуб, что принимает соперника дома. Орлы после смены наставника смотрятся солидно, так что поверим в новый успех португальцев (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Бенфика
23 октбря 2024 -
22:00
Фейеноорд
Победа Бенфики 1.60 Сделать ставку
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Бенфика Фейеноорд Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол Анатолий Трубин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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