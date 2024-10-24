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Лига Чемпионов
Бенфика
23.10.2024 22:00 – FT 1 : 3
Фейеноорд
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Лига чемпионов
24 октября 2024, 02:14 |
68
0

Бенфика – Фейеноорд – 1:3. Как наклепали Трубину. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25

24 октября 2024, 02:14 |
68
0
Бенфика – Фейеноорд – 1:3. Как наклепали Трубину. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

23 октября состоялся матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бенфика и Фейеноорд.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, хозяева считались явными фаворитами встречи.

Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч. Второй гол украинец пропустил между ног.

Лига чемпионов 2024/25. 3-й тур, 23 октября

Бенфика (Португалия) – Фейеноорд (Нидерланды) – 1:3

Голы: Актюркоглу, 66 – Уэда, 12, Миламбо, 33, 90+2

Видеообзор матча:

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Антони Джибу Миламбо (Фейеноорд).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Керем Актюркоглу (Бенфика).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Антони Джибу Миламбо (Фейеноорд).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Аясе Уэда (Фейеноорд).
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Бенфика Фейеноорд Лига чемпионов Анатолий Трубин Аясе Уэда Керем Актюркоглу видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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