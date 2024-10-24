23 октября состоялся матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бенфика и Фейеноорд.

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Поединок состоялся на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, хозяева считались явными фаворитами встречи.

Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч. Второй гол украинец пропустил между ног.

Лига чемпионов 2024/25. 3-й тур, 23 октября

Бенфика (Португалия) – Фейеноорд (Нидерланды) – 1:3

Голы: Актюркоглу, 66 – Уэда, 12, Миламбо, 33, 90+2

Видеообзор матча: