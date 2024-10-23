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Лига Чемпионов
Янг Бойз
23.10.2024 22:00 – FT 0 : 1
Интер Милан
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Лига чемпионов
23 октября 2024, 23:57 | Обновлено 24 октября 2024, 00:18
562
4

Шахтёру будет непросто. Интер вырвал победу на последних минутах

23-го октября состоялся матч 3-го тура Лиги чемпионов

23 октября 2024, 23:57 | Обновлено 24 октября 2024, 00:18
562
4
Шахтёру будет непросто. Интер вырвал победу на последних минутах
Getty Images/Global Images Ukraine

23-го октября на Стад де Суисс в Берне встречались швейцарский Янг Бойз и итальянский Интер в матче 3-го тура Лиги чемпионов.

Будущий соперник донецкого Шахтера оказался крепким орешком, даже для чемпиона Италии.

В первом тайме игра была полностью за швейцарцами. Футболисты Янг Бойз нанесли 12 ударов по воротам Зоммера. Что же касается игроков Интера, то активности с их стороны было значительно меньше. Они всего трижды пытались пробить фон Бальмоса, но голкиперу желто-черных лишь однажды надо было вступать в игру.

Второй тайм начался с ужасной ошибки защитника «Янг Бойз» Жауэна Хаджами. Он в штрафной площадке завалил Дензела Дюмфриса. Арбитр назначил пенальти, а вот Арнаутович его не реализовал.

На 60-й минуте уже швейцарцы должны были открывать счет. Жоэль Монтейра, обведя двух игроков в штрафной «Интера», сильно пробил - Зоммера спасла только стойка.

Остаток времени прошёл под контролем хозяев поля. Они действовали острее в атаке и раз за разом создавали неприятности Зоммеру.

Но на последних минутах защитники швейцарцев прозевали Маркуса Тюрама в собственной штрафной, и он замкнул передачу Лаутаро Мартинеса – 0:1.

Лига чемпионов. 3-й тур. 23 октября

«Янг Бойз» — «Интер» Милан 0:1

«Янг Бойз»: фон Бальмос, Блум, (Атекаме, 86), Лаупер, Бенито, Хаджам, Лакомы, Угринич, Виржиньюс, Имери, Монтейро, Ганвула (Иттен, 86)

«Интер»: Зоммер, Павар, (Бастони, 76), Де Врей, Бисек, Дюмфрис, Фраттези, Барелла, Мхитарян, (Зелински, 61), Карлос Аугусто, (Димарко, 54) Тареми, (Тюрам, 76), Арнаутович, (Мартинес, 61)

Гол: Тюрам, 90+3

Арнаутович, 48 (нереализованный пенальти).

Предупреждения: Хаджам, 33, Монтейро, 35, Имери, 37, - Дюмфрис, 35, Димарко, 88.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Комментарии 4
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adidas777
Тільки наївний ідіот може зараз міркувати, що Шахтарю з ким-небудь в ЛЧ буде просто грати.
Я абсолютно не впевнений, що вони хоча б одне очко ще візьмуть.А багато хто після 3 жахливих ігор ще розмірковує, кого кроти зобов'язані обіграти в цій ЛЧ
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0
Saar
Інтер розпочинав матч без 5 гравців основи!!! В тому числі, Ді Марко, Мартінес, Бастоні, Тюрам і Дарміан.
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0
u6464u
знатоки, назвіть з ким Шахтарю просто, зараз Шахтар це не про що, їм не соромно, мені соромно від їхньої гри.
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-1
Первый Среди Равных
Вони навіть в швейцарській лізі пасуть задніх. Янг Бойз - це семечки для Шахтаря.
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-1
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