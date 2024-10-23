Шахтёру будет непросто. Интер вырвал победу на последних минутах

23-го октября на Стад де Суисс в Берне встречались швейцарский Янг Бойз и итальянский Интер в матче 3-го тура Лиги чемпионов.

Будущий соперник донецкого Шахтера оказался крепким орешком, даже для чемпиона Италии.

В первом тайме игра была полностью за швейцарцами. Футболисты Янг Бойз нанесли 12 ударов по воротам Зоммера. Что же касается игроков Интера, то активности с их стороны было значительно меньше. Они всего трижды пытались пробить фон Бальмоса, но голкиперу желто-черных лишь однажды надо было вступать в игру.

Второй тайм начался с ужасной ошибки защитника «Янг Бойз» Жауэна Хаджами. Он в штрафной площадке завалил Дензела Дюмфриса. Арбитр назначил пенальти, а вот Арнаутович его не реализовал.

На 60-й минуте уже швейцарцы должны были открывать счет. Жоэль Монтейра, обведя двух игроков в штрафной «Интера», сильно пробил - Зоммера спасла только стойка.

Остаток времени прошёл под контролем хозяев поля. Они действовали острее в атаке и раз за разом создавали неприятности Зоммеру.

Но на последних минутах защитники швейцарцев прозевали Маркуса Тюрама в собственной штрафной, и он замкнул передачу Лаутаро Мартинеса – 0:1.

Лига чемпионов. 3-й тур. 23 октября

«Янг Бойз» — «Интер» Милан – 0:1

«Янг Бойз»: фон Бальмос, Блум, (Атекаме, 86), Лаупер, Бенито, Хаджам, Лакомы, Угринич, Виржиньюс, Имери, Монтейро, Ганвула (Иттен, 86)

«Интер»: Зоммер, Павар, (Бастони, 76), Де Врей, Бисек, Дюмфрис, Фраттези, Барелла, Мхитарян, (Зелински, 61), Карлос Аугусто, (Димарко, 54) Тареми, (Тюрам, 76), Арнаутович, (Мартинес, 61)

Гол: Тюрам, 90+3

Арнаутович, 48 (нереализованный пенальти).

Предупреждения: Хаджам, 33, Монтейро, 35, Имери, 37, - Дюмфрис, 35, Димарко, 88.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine