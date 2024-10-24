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  4. Янг Бойз – Интер – 0:1. Тюрам поставил точку. Видео гола и обзор
Лига чемпионов
24 октября 2024, 03:29 | Обновлено 24 октября 2024, 04:20
44
0

Янг Бойз – Интер – 0:1. Тюрам поставил точку. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги чемпионов

24 октября 2024, 03:29 | Обновлено 24 октября 2024, 04:20
44
0
Янг Бойз – Интер – 0:1. Тюрам поставил точку. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Тюрам и Николо Барелла

23 октября состоялись противостояния третьего тура Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Миланский «Интер» на последних минутах вырвал победу в матче со швейцарским «Янг Бойзом» – 1:0. Три очка в копилку клуба принес точный удар Маркуса Тюрама.

На 48-й минуте матча форвард итальянской команды Марко Арнаутович не реализовал удар с точки пенальти.

Лига чемпионов. 3-й тур. 23 октября

«Янг Бойз» — «Интер» 0:1

Гол: Тюрам, 90+3

Видеообзор матча:

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Янг Бойз Интер Милан Лига чемпионов видео голов и обзор Маркус Тюрам
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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