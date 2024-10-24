Янг Бойз – Интер – 0:1. Тюрам поставил точку. Видео гола и обзор

23 октября состоялись противостояния третьего тура Лиги чемпионов.

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Миланский «Интер» на последних минутах вырвал победу в матче со швейцарским «Янг Бойзом» – 1:0. Три очка в копилку клуба принес точный удар Маркуса Тюрама.

На 48-й минуте матча форвард итальянской команды Марко Арнаутович не реализовал удар с точки пенальти.

Лига чемпионов. 3-й тур. 23 октября

«Янг Бойз» — «Интер» – 0:1

Гол: Тюрам, 90+3

Видеообзор матча: