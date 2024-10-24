Лига чемпионов24 октября 2024, 03:29 | Обновлено 24 октября 2024, 04:20
44
0
Янг Бойз – Интер – 0:1. Тюрам поставил точку. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги чемпионов
24 октября 2024, 03:29 | Обновлено 24 октября 2024, 04:20
44
0
23 октября состоялись противостояния третьего тура Лиги чемпионов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Миланский «Интер» на последних минутах вырвал победу в матче со швейцарским «Янг Бойзом» – 1:0. Три очка в копилку клуба принес точный удар Маркуса Тюрама.
На 48-й минуте матча форвард итальянской команды Марко Арнаутович не реализовал удар с точки пенальти.
Лига чемпионов. 3-й тур. 23 октября
«Янг Бойз» — «Интер» – 0:1
Гол: Тюрам, 90+3
Видеообзор матча:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 октября 2024, 21:39 5
В матче 3-го тура ЛЧ обе команды не забили ни одного мяча
Бокс | 23 октября 2024, 08:55 13
Британец выделил Эвандера Холифилда
Футбол | 23.10.2024, 07:01
Футбол | 24.10.2024, 03:40
Футбол | 23.10.2024, 09:25
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.10.2024, 06:23 17
22.10.2024, 09:57 1
22.10.2024, 11:33 7
22.10.2024, 11:11 7
22.10.2024, 10:32 6
22.10.2024, 23:54 4
22.10.2024, 07:47 7
22.10.2024, 18:36 9