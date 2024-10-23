Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нули в Бергамо. Аталанта и Селтик разошлись миром в Лиге чемпионов
Лига Чемпионов
Аталанта
23.10.2024 19:45 – FT 0 : 0
Селтик
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
23 октября 2024, 21:39 | Обновлено 23 октября 2024, 21:53
127
3

Нули в Бергамо. Аталанта и Селтик разошлись миром в Лиге чемпионов

В матче 3-го тура ЛЧ обе команды не забили ни одного мяча

23 октября 2024, 21:39 | Обновлено 23 октября 2024, 21:53
127
3
Нули в Бергамо. Аталанта и Селтик разошлись миром в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 23 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Итальянская Аталанта и шотландский Селтик разошлись миром, не забив ни одного гола.

Аталанта набрала 5 очков после 3 туров, а Селтик имеет в активе 4 пункта.

Лига чемпионов. 3-й тур, 23 октября. Бергамо (Италия)

Аталанта (Италия) – Селтик (Шотландия) – 0:0

Аталанта: Карнезекки, Колашинац (Руджери, 78), Хин, Джимсити, Пашалич (Дзаньоло, 78), Белланова (Самарджич, 58), Дзаппакоста, Эдерсон, де Рон, Лукман (Куадрадо, 69), Ретеги (де Кетеларе, 59).

Селтик: Шмейхель, Валье, Скейлз, Трасти, Джонстон, Хатате (Паулу Бернарду, 68), Макгрегор, Энгельс (Маккоуэн, 75), Маэда (Пальма, 74), Ида (Фурухаси, 68), Кюн (Форрест, 81).

Предупреждение: Джонстон, 8.

Фотогалерея

По теме:
ВИДЕО. Что это было? Как Барселона забила Баварии уже на 58-й секунде
Лига чемпионов. Все матчи игрового дня 23 октября. Смотреть онлайн LIVE
Крепость для банды Алонсо. Байер не сумел переиграть клуб-сенсацию ЛЧ
Лига чемпионов Аталанта Селтик
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер после неудачи в Лондоне?
Футбол | 23 октября 2024, 06:23 15
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер после неудачи в Лондоне?
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер после неудачи в Лондоне?

Вечером 22 октября состоялись 9 матчей 3-го тура Лиги чемпионов

Все решил лишь автогол. Шахтер в Лондоне проиграл Арсеналу
Футбол | 22 октября 2024, 23:56 107
Все решил лишь автогол. Шахтер в Лондоне проиграл Арсеналу
Все решил лишь автогол. Шахтер в Лондоне проиграл Арсеналу

«Горняки» потерпели второе поражение в Лиге чемпионов

Бенфика – Фейеноорд. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 23.10.2024, 20:54
Бенфика – Фейеноорд. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Бенфика – Фейеноорд. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Топ-10 действующих футболистов с наибольшим числом хет-триков за карьеру
Футбол | 23.10.2024, 17:30
Топ-10 действующих футболистов с наибольшим числом хет-триков за карьеру
Топ-10 действующих футболистов с наибольшим числом хет-триков за карьеру
Проблемы с реализацией. Динамо U19 не переиграло Марибор
Футбол | 23.10.2024, 15:53
Проблемы с реализацией. Динамо U19 не переиграло Марибор
Проблемы с реализацией. Динамо U19 не переиграло Марибор
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Серж
Целый Селтик на равных играет с Аталантой, еще и в Бергамо, кого-то сношают всю игру и выносят 3-0, при игре на 8-0. Вопрос. Что это был за убогий клюб?
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Это безумье»: Зинченко – о реакции игроков Арсенала на войну в Украине
«Это безумье»: Зинченко – о реакции игроков Арсенала на войну в Украине
22.10.2024, 13:07 1
Футбол
ВИДЕО. Пике рассказал всю правду о разводе с Шакирой
ВИДЕО. Пике рассказал всю правду о разводе с Шакирой
22.10.2024, 03:50 4
Футбол
Опубликован рейтинг самых ловких футболистов в истории. Роналду – девятый
Опубликован рейтинг самых ловких футболистов в истории. Роналду – девятый
22.10.2024, 11:33 7
Футбол
Зинченко рассказал о ссоре с Гвардиолой. Жузеп сразу же завершил тренировку
Зинченко рассказал о ссоре с Гвардиолой. Жузеп сразу же завершил тренировку
22.10.2024, 07:11 10
Футбол
Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера, ради которого вернется на ринг
Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера, ради которого вернется на ринг
22.10.2024, 07:47 6
Бокс
ФОТО. Наконец все увидели, как выглядит девушка Гави – она прекрасна
ФОТО. Наконец все увидели, как выглядит девушка Гави – она прекрасна
21.10.2024, 20:20 2
Футбол
Майк Тайсон отказался от 5 млн долларов Джейка Пола
Майк Тайсон отказался от 5 млн долларов Джейка Пола
22.10.2024, 09:57 1
Бокс
Джордж Форман назвал звездного боксера, которого все хотят видеть побитым
Джордж Форман назвал звездного боксера, которого все хотят видеть побитым
22.10.2024, 19:07
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем