Нули в Бергамо. Аталанта и Селтик разошлись миром в Лиге чемпионов
В матче 3-го тура ЛЧ обе команды не забили ни одного мяча
Вечером 23 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов.
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Итальянская Аталанта и шотландский Селтик разошлись миром, не забив ни одного гола.
Аталанта набрала 5 очков после 3 туров, а Селтик имеет в активе 4 пункта.
Лига чемпионов. 3-й тур, 23 октября. Бергамо (Италия)
Аталанта (Италия) – Селтик (Шотландия) – 0:0
Аталанта: Карнезекки, Колашинац (Руджери, 78), Хин, Джимсити, Пашалич (Дзаньоло, 78), Белланова (Самарджич, 58), Дзаппакоста, Эдерсон, де Рон, Лукман (Куадрадо, 69), Ретеги (де Кетеларе, 59).
Селтик: Шмейхель, Валье, Скейлз, Трасти, Джонстон, Хатате (Паулу Бернарду, 68), Макгрегор, Энгельс (Маккоуэн, 75), Маэда (Пальма, 74), Ида (Фурухаси, 68), Кюн (Форрест, 81).
Предупреждение: Джонстон, 8.
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