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Лига Чемпионов
Аталанта
23.10.2024 19:45 – FT 0 : 0
Селтик
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Лига чемпионов
24 октября 2024, 01:53 |
26
0

Аталанта – Селтик – 0:0. Шесть сейвов Шмейхеля в ЛЧ. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25

24 октября 2024, 01:53 |
26
0
Аталанта – Селтик – 0:0. Шесть сейвов Шмейхеля в ЛЧ. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Шмейхель

Вечером 23 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Итальянская Аталанта и шотландский Селтик разошлись миром, не забив ни одного гола.

Шесть сейвов в составе Селтика совершил известный голкипер Каспер Шмейхель.

Лига чемпионов. 3-й тур, 23 октября. Бергамо (Италия)

Аталанта (Италия) – Селтик (Шотландия) – 0:0

Видеообзор матча:

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Каспер Шмейхель видео голов и обзор Аталанта Селтик Лига чемпионов сэйвы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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