Лига чемпионов24 октября 2024, 01:53 |
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Аталанта – Селтик – 0:0. Шесть сейвов Шмейхеля в ЛЧ. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25
24 октября 2024, 01:53 |
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Вечером 23 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Итальянская Аталанта и шотландский Селтик разошлись миром, не забив ни одного гола.
Шесть сейвов в составе Селтика совершил известный голкипер Каспер Шмейхель.
Лига чемпионов. 3-й тур, 23 октября. Бергамо (Италия)
Аталанта (Италия) – Селтик (Шотландия) – 0:0
Видеообзор матча:
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