Вечером 23 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов.

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Итальянская Аталанта и шотландский Селтик разошлись миром, не забив ни одного гола.

Шесть сейвов в составе Селтика совершил известный голкипер Каспер Шмейхель.

Лига чемпионов. 3-й тур, 23 октября. Бергамо (Италия)

Аталанта (Италия) – Селтик (Шотландия) – 0:0

Видеообзор матча: