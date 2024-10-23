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Аталанта
23.10.2024 19:45 - : -
Селтик
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Лига чемпионов
23 октября 2024, 04:07 | Обновлено 23 октября 2024, 04:08
18
0

Аталанта – Селтик. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 23 октября в 19:45 по Киеву

23 октября 2024, 04:07 | Обновлено 23 октября 2024, 04:08
18
0
Аталанта – Селтик. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

23 октября на «Атлети Адзурри д’Италия» пройдет матч 3-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Аталанта» встретится с «Селтиком». Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Аталанта

Команда была хороша в прошлом сезоне. Она наконец-то по-настоящему отвоевала себе позиции в группе лидеров итальянского футбола, утраченные пару лет назад. Тут и подъем на 4-е место в Серии А, и уверенная победа в Лиге Европы, что принесла первый трофей за десятилетия. Могли и кубок добавить, но в финале камнем преткновения, не в первый раз, для Гасперини стал Ювентус. Тем не менее, бергамаски могут смело вносить 2023/2024 в актив. В новом розыгрыше, в который вошли без травмированного Скамакки и проданного Копмейнерса, получается не все: и Суперкубок УЕФА итальянцы без шансов проиграли мадридскому Реалу, и в Серии А удачные поединки чередуются с провалами. Но в Лигу чемпионов Богиня вернулась солидно. Она начала с нулевой ничьей против Арсенала, заставив потрудиться Райю, а потом разгромила 3:0 донецкий Шахтер.

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Селтик

Клуб показывает в очередной раз, насколько сейчас глобален разрыв между уровнем шотландского футбола и еврокубками. В Премьершипе подопечные Брендана Роджерса спокойно лидируют: много забивают, почти не пропускают, и каждая их потеря очков становится неожиданностью. Уже провели первый в сезоне Олд Фирм Дерби, и Рейнджерс был разгромлен 3:0. На этот раз и в Лиге чемпионов начали с победы, и какой - 5:1. Но это куражились с явным аутсайдером, Слован из Братиславы. Потом была поездка к Боруссии в Дортмунд, и там все было ровно наоборот: пропустили от немцев 7 и ответили типичным голом престижа, пусть и на 9-й минуте.

Статистика личных встреч

Бергамаски не так часто раньше пробивались в еврокубки. Так что логично, что они впервые сыграют против Селтика.

Прогноз

Букмекерские конторы скептически оценивают шансы шотландцев не проиграть. Вряд ли итальянцы будут так же безжалостны, как немцы, но они должны выиграть с форой -1 гол (коэффициент - 1,71).

Прогноз Sport.ua
Аталанта
23 октбря 2024 -
19:45
Селтик
Фора Аталанты (-1) 1.71 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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