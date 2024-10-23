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  4. ШОВКОВСКИЙ: «Довбик добавил Роме дополнительные возможности»
Лига Европы
23 октября 2024, 21:05 |
956
3

ШОВКОВСКИЙ: «Довбик добавил Роме дополнительные возможности»

Коуч Динамо дал пресс-конференцию перед матчем Лиги Европы

23 октября 2024, 21:05 |
956
3
ШОВКОВСКИЙ: «Довбик добавил Роме дополнительные возможности»
ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер Динамо Александр Шовковский ответил на вопросы представителей СМИ во время пресс-конференции перед матчем 3-го тура Лиги Европы против итальянской Ромы.

– В чемпионате Украины у «Динамо» вторая атака чемпионата по количеству голов, а в Лиге Европы команда пока не забивала. В чем разница?

– Безусловно, вы должны понимать, что происходит в нашей стране. И мы должны благодарить власть, нашего Президента, что они волевым решением позволили проводить чемпионат в стране, где происходит война. На сегодняшний день у всех команд есть проблемы с финансами, логистикой, а также с привлечением квалифицированных легионеров, что придает определенные негативные последствия к качеству той игры, которую мы хотели показывать как на внутреннем чемпионате, так и на международной арене.

Лига Европы – это второй турнир после Лиги чемпионов, где играют команды, которые, с одной стороны, неудачники, поскольку не попали в Лигу чемпионов, а с другой – играют на очень высоком уровне, почти всегда участвуют в еврокубках. В этом плане, если мы говорим о футболе в Украине, то мы говорим о выживании, а если мы говорим о международных турнирах, то нужно смотреть только вперед и понимать, что на сегодняшний день мы получаем определенный опыт. расти и созревать, например, уровня той же Серии А, которая входит в пятерку лучших лиг Европы.

Поэтому я считаю, что это для нас очень важный опыт, это для нас важные матчи, которые дают нам возможность увидеть свой уровень и делать все возможное, чтобы расти, играя с командами, которые, откровенно, находятся на топовом уровне. Я надеюсь, что война в нашей стране закончится, и мы сможем развиваться и делать все от нас зависящее, чтобы догонять европейский футбол и делать все возможное, чтобы футбол в нашей стране выходил на более высокий уровень.

– Кто из игроков завтра точно не сможет сыграть?

– Вы все узнаете, когда увидите состав на игру. Из тех, кто точно не сыграет, – это Андрей Ярмоленко, которого мы все сегодня поздравили с 35-м днем ​​рождения, но из-за повреждений он вынужден был остаться, также нам не помогут Александр Пихаленок, Владимир Шепелев и Брайан Себальос.

– Какое впечатление произвела на вас «Рома» в матче с «Интером»? Увидели ли что-нибудь новое в игре команды?

– Где-то в 20-х числах у команды сменился главный тренер. Притом что команда забивает не так много в чемпионате, но при этом мало пропускает. «Рома» имеет большой процент ударов в створ ворот, что свидетельствует о том, что они стремятся играть в атакующий скоростной футбол. Также они забивают во второй половине матча, что свидетельствует об их хорошем физическом состоянии. Если мы говорим конкретно о матче с Интером, то он в целом был равным, но решающей стала ошибка подскользнувшегося защитника, в результате чего прошла быстрая атака Интера, завершившаяся голом. При этом у «Ромы» тоже были хорошие моменты для взятия ворот.

Несомненно, Довбик добавил им дополнительные способности, которые они употребляют в атаке. Потому я отлично понимаю, что у нас завтра будет непростой матч с командой, представляющей один из топ-чемпионатов Европы. И мы будем пытаться использовать те моменты, которые обратили внимание при подготовке к этой игре – как в обороне, так и в атаке.

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Рома Рим Динамо Киев Лига Европы Рома - Динамо Александр Шовковский пресс-конференция Артем Довбик
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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Remark
Ярмола та Піхальонок - це дійсно суттєві втрати.
Залишається тільки побажати команді реалізувати те, що створять! А там, мо і за нічию зацепляться, що теж буде чудовим результатом.
П. С. Довбику бажаю зробити хет трік. У власні ворота 🙃
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+1
Віталій Ткачук
Вони всі в паралельній реальності живуть. Страшна війна, величезні втрати, ніхто вже не хоче йти воювати за продажних чиновників, або за цих мажорів.
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-1
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