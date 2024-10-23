Лига Европы23 октября 2024, 20:37 | Обновлено 23 октября 2024, 20:53
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ВИДЕО. Как Динамо прибыло в Рим на матч Лиги Европы
Матч состоится на домашней арене римлян Стадио Олимпико
23 октября 2024, 20:37 | Обновлено 23 октября 2024, 20:53
582
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В четверг, 24 октября, «Динамо» встретится в гостях с римской «Ромой» в матче 3-го тура Лиги Европы.
Матч состоится на домашней арене римлян Стадио Олимпико.
Подопечные Александра Шовковского прибыли в столицу Италии на игру 3-го тура Лиги Европы.
ВИДЕО. Как Динамо прибыло в Рим на матч Лиги Европы
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