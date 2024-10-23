В четверг, 24 октября, «Динамо» встретится в гостях с римской «Ромой» в матче 3-го тура Лиги Европы.

Матч состоится на домашней арене римлян Стадио Олимпико.

Подопечные Александра Шовковского прибыли в столицу Италии на игру 3-го тура Лиги Европы.

ВИДЕО. Как Динамо прибыло в Рим на матч Лиги Европы