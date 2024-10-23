Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как Динамо прибыло в Рим на матч Лиги Европы
Лига Европы
23 октября 2024, 20:37 | Обновлено 23 октября 2024, 20:53
582
0

ВИДЕО. Как Динамо прибыло в Рим на матч Лиги Европы

Матч состоится на домашней арене римлян Стадио Олимпико

23 октября 2024, 20:37 | Обновлено 23 октября 2024, 20:53
582
0
ВИДЕО. Как Динамо прибыло в Рим на матч Лиги Европы
ФК Динамо

В четверг, 24 октября, «Динамо» встретится в гостях с римской «Ромой» в матче 3-го тура Лиги Европы.

Матч состоится на домашней арене римлян Стадио Олимпико.

Подопечные Александра Шовковского прибыли в столицу Италии на игру 3-го тура Лиги Европы.

ВИДЕО. Как Динамо прибыло в Рим на матч Лиги Европы

По теме:
ВИДЕО. Какая красивая! Украинская спортсменка впечатлила новой фотосессией
БУЯЛЬСЬКИЙ: «Довбик сказал: другой язык, другие приоритеты, структура игры»
ШОВКОВСКИЙ: «Довбик добавил Роме дополнительные возможности»
Рома Рим Динамо Киев видео Лига Европы тренировка Рома - Динамо
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер после неудачи в Лондоне?
Футбол | 23 октября 2024, 06:23 15
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер после неудачи в Лондоне?
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер после неудачи в Лондоне?

Вечером 22 октября состоялись 9 матчей 3-го тура Лиги чемпионов

Бенфика – Фейеноорд. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 23 октября 2024, 20:54 0
Бенфика – Фейеноорд. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Бенфика – Фейеноорд. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 23 октября в 22:00 по Киеву

Проблемы с реализацией. Динамо U19 не переиграло Марибор
Футбол | 23.10.2024, 15:53
Проблемы с реализацией. Динамо U19 не переиграло Марибор
Проблемы с реализацией. Динамо U19 не переиграло Марибор
ВИДЕО. Первое, что сделал Зинченко после завершения матча Арсенал – Шахтер
Футбол | 23.10.2024, 07:01
ВИДЕО. Первое, что сделал Зинченко после завершения матча Арсенал – Шахтер
ВИДЕО. Первое, что сделал Зинченко после завершения матча Арсенал – Шахтер
Все решил лишь автогол. Шахтер в Лондоне проиграл Арсеналу
Футбол | 22.10.2024, 23:56
Все решил лишь автогол. Шахтер в Лондоне проиграл Арсеналу
Все решил лишь автогол. Шахтер в Лондоне проиграл Арсеналу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Палкин прокомментировал европейской прессе поведение Тимощука
Палкин прокомментировал европейской прессе поведение Тимощука
22.10.2024, 11:11 7
Футбол
Джордж Форман назвал звездного боксера, которого все хотят видеть побитым
Джордж Форман назвал звездного боксера, которого все хотят видеть побитым
22.10.2024, 19:07
Бокс
Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера, ради которого вернется на ринг
Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера, ради которого вернется на ринг
22.10.2024, 07:47 6
Бокс
Опубликован рейтинг самых ловких футболистов в истории. Роналду – девятый
Опубликован рейтинг самых ловких футболистов в истории. Роналду – девятый
22.10.2024, 11:33 7
Футбол
Зинченко рассказал о ссоре с Гвардиолой. Жузеп сразу же завершил тренировку
Зинченко рассказал о ссоре с Гвардиолой. Жузеп сразу же завершил тренировку
22.10.2024, 07:11 10
Футбол
Пошел на жертвы. Усик рассказал, от чего отказался перед реваншем с Фьюри
Пошел на жертвы. Усик рассказал, от чего отказался перед реваншем с Фьюри
22.10.2024, 08:29 2
Бокс
«Я побеждал агрессивных, но он...» Холифилд оценил свои шансы против Усика
«Я побеждал агрессивных, но он...» Холифилд оценил свои шансы против Усика
23.10.2024, 07:45 2
Бокс
«Это безумье»: Зинченко – о реакции игроков Арсенала на войну в Украине
«Это безумье»: Зинченко – о реакции игроков Арсенала на войну в Украине
22.10.2024, 13:07 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем