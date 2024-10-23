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Лига Европы
23 октября 2024, 19:23 | Обновлено 23 октября 2024, 20:34
41
0

ВИДЕО. Как Динамо провело тренировку в Люблине перед вылетом в Рим

Киевская команда встретится с римской «Ромой» в матче 3-го тура Лиги Европы

23 октября 2024, 19:23 | Обновлено 23 октября 2024, 20:34
41
0
ВИДЕО. Как Динамо провело тренировку в Люблине перед вылетом в Рим
ФК Динамо

В четверг, 24 октября, «Динамо» встретится в гостях с римской «Ромой» в матче 3-го тура Лиги Европы.

Матч состоится на домашней арене римлян Стадио Олимпико.

Вечером 22 октября Динамо провело тренировку в польском Люблине перед вылетом в итальянский Рим.

ВИДЕО. Как Динамо провело тренировку в Люблине перед вылетом в Рим

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Рома - Динамо Рома Рим Динамо Киев Лига Европы видео тренировка
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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