В четверг, 24 октября, «Динамо» встретится в гостях с римской «Ромой» в матче 3-го тура Лиги Европы.

Матч состоится на домашней арене римлян Стадио Олимпико.

Вечером 22 октября Динамо провело тренировку в польском Люблине перед вылетом в итальянский Рим.

ВИДЕО. Как Динамо провело тренировку в Люблине перед вылетом в Рим