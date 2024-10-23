Лига Европы23 октября 2024, 19:23 | Обновлено 23 октября 2024, 20:34
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ВИДЕО. Как Динамо провело тренировку в Люблине перед вылетом в Рим
Киевская команда встретится с римской «Ромой» в матче 3-го тура Лиги Европы
23 октября 2024, 19:23 | Обновлено 23 октября 2024, 20:34
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В четверг, 24 октября, «Динамо» встретится в гостях с римской «Ромой» в матче 3-го тура Лиги Европы.
Матч состоится на домашней арене римлян Стадио Олимпико.
Вечером 22 октября Динамо провело тренировку в польском Люблине перед вылетом в итальянский Рим.
ВИДЕО. Как Динамо провело тренировку в Люблине перед вылетом в Рим
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