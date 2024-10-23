Офсайд спас Ливерпуль. Английский клуб минимально переиграл РБ Лейпциг

Вечером 23 октября состоялся матч 3-го тура Лиги чемпионов между РБ «Лейпцигом» и «Ливерпулем».

Игра прошла на «Ред Булл Арене» в Лейпциге.

Единственный гол в матче на счету уругвайского нападающего «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса, отправившего мяч в сетку ворот на 27-й минуте.

На 83-й минуте Луис Опенда из «Лейпцига» сравнял счет, однако гол был отменен из-за офсайда.

После этого матча «Ливерпуль», имея в своем активе 9 очков, занимает второе место в Лиге чемпионов, а «Лейпциг» имеет 0 очков и находится на 32-й позиции.

Лига чемпионов. 3-й тур. 23 октября

РБ Лейпциг – Ливерпуль – 0:1

Гол: Нуньес, 27

РБ Лейпциг: Гулачи, Люкеба, Орбан, Геертрейда, (Бичиабу, 75), Айдара, (Эльмас, 86), Нуса, Вермерен, (Кампль, 74), Симонс, (Поульсен, 77), Шешко, (Баумгартнер, 74), Опенда

Ливерпуль: Келлехер, ван Дейк, Конате, Цимикас, (Робертсон, 75), Александер-Арнольд, (Гомес, 76), Гравенберх, Мак Аллистер, Собослаи, Гакпо, Салах, (Диас, 63), Нуньес, (Джонс, 75)

Предупреждения: Люкеба, 8, Геертрейда, 23 – Мак Аллистер, 12