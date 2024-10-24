Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. РБ Лейпциг – Ливерпуль – 0:1. Нуньес не промазал. Видео гола и обзор
Лига чемпионов
24 октября 2024, 02:30 | Обновлено 24 октября 2024, 02:36
26
0

РБ Лейпциг – Ливерпуль – 0:1. Нуньес не промазал. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги чемпионов

24 октября 2024, 02:30 | Обновлено 24 октября 2024, 02:36
26
0
РБ Лейпциг – Ливерпуль – 0:1. Нуньес не промазал. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александр-Арнольд

23 октября прошли матчи третьего тура Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Английский «Ливерпуль» оформил выездную победу над немецким РБ «Лейпцигом» – 1:0.

Открыл счет в матче форвард гостей Дарвин Нуньес на 27-й минут. Уругваец вколотил мяч с помощью передачи Мохаммеда Салаха.

Немецкий клуб на 83-й минуте поединка тоже отличился голом, однако главный судья отменил взятие из-за офсайда.

Лига чемпионов 2024/25. 3-й тур, 23 октября

РБ Лейпциг (Германия) – Ливерпуль (Англия) – 0:1

Гол: Нуньес, 27

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Нуньес, 27 мин.

По теме:
Определен первый соперник Интер Майами и Месси в плей-офф MLS
Худший. Стала известна оценка Трубина за провальный матч Бенфики в ЛЧ
Бенфика – Фейеноорд – 1:3. Как наклепали Трубину. Видео голов и обзор матча
Ливерпуль РБ Лейпциг Лига чемпионов видео голов и обзор РБ Лейпциг - Ливерпуль Дарвин Нуньес Мохамед Салах
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПУШИЧ: «Отличный удар. Я подумал: это оно, это гол. Фантастический сэйв»
Футбол | 23 октября 2024, 04:47 5
ПУШИЧ: «Отличный удар. Я подумал: это оно, это гол. Фантастический сэйв»
ПУШИЧ: «Отличный удар. Я подумал: это оно, это гол. Фантастический сэйв»

Главный тренер «Шахтаря» дал прес-конференцию после матча с «Арсеналом»

Усик ответил на вопрос о трех самых сложных соперниках в карьере
Бокс | 23 октября 2024, 07:14 0
Усик ответил на вопрос о трех самых сложных соперниках в карьере
Усик ответил на вопрос о трех самых сложных соперниках в карьере

Александр отметил самого себя

«Когда Миша реализует свой потенциал? Я не знаю». Мареска о Мудрике
Футбол | 23.10.2024, 19:17
«Когда Миша реализует свой потенциал? Я не знаю». Мареска о Мудрике
«Когда Миша реализует свой потенциал? Я не знаю». Мареска о Мудрике
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер после неудачи в Лондоне?
Футбол | 23.10.2024, 06:23
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер после неудачи в Лондоне?
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер после неудачи в Лондоне?
ФОТО. Полиция осмотрела номер Килиана Мбаппе – изъяли доказательства
Футбол | 24.10.2024, 01:42
ФОТО. Полиция осмотрела номер Килиана Мбаппе – изъяли доказательства
ФОТО. Полиция осмотрела номер Килиана Мбаппе – изъяли доказательства
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк Тайсон отказался от 5 млн долларов Джейка Пола
Майк Тайсон отказался от 5 млн долларов Джейка Пола
22.10.2024, 09:57 1
Бокс
«Я побеждал агрессивных, но он...» Холифилд оценил свои шансы против Усика
«Я побеждал агрессивных, но он...» Холифилд оценил свои шансы против Усика
23.10.2024, 07:45 2
Бокс
Джордж Форман назвал звездного боксера, которого все хотят видеть побитым
Джордж Форман назвал звездного боксера, которого все хотят видеть побитым
22.10.2024, 19:07
Бокс
Клопп хочет подписать в свой новый проект вратаря Реала. Перес отпустит?
Клопп хочет подписать в свой новый проект вратаря Реала. Перес отпустит?
22.10.2024, 01:17
Футбол
Пошел на жертвы. Усик рассказал, от чего отказался перед реваншем с Фьюри
Пошел на жертвы. Усик рассказал, от чего отказался перед реваншем с Фьюри
22.10.2024, 08:29 2
Бокс
ВИДЕО. Пике рассказал всю правду о разводе с Шакирой
ВИДЕО. Пике рассказал всю правду о разводе с Шакирой
22.10.2024, 03:50 4
Футбол
Максимов принял решение относительно предложения от Ворсклы
Максимов принял решение относительно предложения от Ворсклы
23.10.2024, 09:25 7
Футбол
Зинченко рассказал о ссоре с Гвардиолой. Жузеп сразу же завершил тренировку
Зинченко рассказал о ссоре с Гвардиолой. Жузеп сразу же завершил тренировку
22.10.2024, 07:11 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем