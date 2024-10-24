РБ Лейпциг – Ливерпуль – 0:1. Нуньес не промазал. Видео гола и обзор
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23 октября прошли матчи третьего тура Лиги чемпионов.
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Английский «Ливерпуль» оформил выездную победу над немецким РБ «Лейпцигом» – 1:0.
Открыл счет в матче форвард гостей Дарвин Нуньес на 27-й минут. Уругваец вколотил мяч с помощью передачи Мохаммеда Салаха.
Немецкий клуб на 83-й минуте поединка тоже отличился голом, однако главный судья отменил взятие из-за офсайда.
Лига чемпионов 2024/25. 3-й тур, 23 октября
РБ Лейпциг (Германия) – Ливерпуль (Англия) – 0:1
Гол: Нуньес, 27
Видеообзор матча:
ГОЛ! 0:1 Нуньес, 27 мин.
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