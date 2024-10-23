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РБ Лейпциг
23.10.2024 22:00 - : -
Ливерпуль
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Лига чемпионов
23 октября 2024, 04:44 | Обновлено 23 октября 2024, 04:45
27
0

РБ Лейпциг – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 23 октября в 22:00 по Киеву

23 октября 2024, 04:44 | Обновлено 23 октября 2024, 04:45
27
0
РБ Лейпциг – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

23 октября на «Ред Булл Арена» пройдет матч 3-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «РБ Лейпциг» встретится с «Ливерпулем». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

РБ Лейпциг

Команда - молодой, по немецким меркам, проект, и на родине его ненавидят. Досталось в последнее время и Клоппу, что с 2025-го войдет в структуру международной франшизы. Но все это негативное отношение не мешает быкам быть стабильно неплохими, особенно при нынешнем наставнике, Марко Розе. Прошлый сезон был, с одной стороны, не пиковым, но, с другой, получилось выиграть гонку у дортмундской Боруссии за четвертое место. Сейчас тоже старт был неплохим, несмотря на то, что летом продали таких игроков, как Симакан и Дани Ольмо. Где немцы проваливаются пока что, это в Лиге чемпионов. Хотя расписание у них было тяжелым - сначала уступили 1:2 Атлетико в Мадриде, потом, уже на своем поле, 2:3 Ювентусу.

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Ливерпуль

Клуб еще зимой объявил, что из него уходит Клопп - тот в персональном интервью сам признавался, что просто потратил все силы. Напоследок он выиграл Кубок Лиги и вернул красных в топ-3 АПЛ - и передал готовый, находящийся на ходу коллектив преемнику, Слоту. Арне не особенно экспериментировал и менял, да и летом лидеров не отпускали и подписали только Мамардашвили и Кьезу, причем грузина минимум до 2025-го остается в Испании. Как итог, мерсисайдцы мощно стартовали, с ряда побед. Правда, была и такая осечка, как 0:1 дома с Ноттингем Форест. Но в Лиге чемпионов англичане имеют стопроцентный результат: сначала в волевом стиле обыграли Милан, потом оформил гроссмейстерские 2:0 с Болоньей.

Статистика личных встреч

В 2021-м году клубы играли в 1/8 финала Лиги чемпионов. И тогда оба поединка закончились победами англичан с идентичным счетом 2:0.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в немцев даже дома. Пока что Салах и компания выглядят очень уверенно - ставим на то, что они продолжат удачную серию, сумев победить и в Германии нового соперника (коэффициент - 1,84).

Прогноз Sport.ua
РБ Лейпциг
23 октбря 2024 -
22:00
Ливерпуль
Победа Ливерпуля 1.84 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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