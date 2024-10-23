Топ-10 действующих футболистов с наибольшим числом хет-триков за карьеру

В один день, 19 октября, два звездных голеадора современности – Гарри Кейн и Лионель Месси – отличились хет-триками в национальных чемпионатах своих клубных команд (немецкой Бундеслиге и североамериканской MLS соответственно). Тем самым англичанин и аргентинец улучшили свои личные показатели хет-триков за всю карьеру, и дали нам повод заглянуть в рейтинг из десяти действующих футболистов с наибольшим числом хет-триков за карьеру…

10. Карим Бензема – 15 хет-триков

Возраст: 36 лет

Гражданство: Франция

Клуб: «Аль-Иттихад» (Саудовская Аравия)

Getty Images/Global Images Ukraine

Обладатель Золотого мяча-2022 Карим Бензема выстроил выдающуюся карьеру в мадридском «Реале», с которым выиграл аж пять розыгрышей Лиги чемпионов. Там же, в стане «бланкос», французский голеадор оформил 11 из 15 своих хет-триков, причем ни разу в карьере Карим не забивал в одном матче более трех мячей. С лета минувшего года Бензема выступает в саудовской Про-лиге за «Аль-Иттихад», в футболке которого пока отличился только одним хет-триком. Нельзя сказать, что француз на Ближнем Востоке разочаровывает, но от него, очевидно, ждали все-таки большего – уж слишком статусного игрока удалось завербовать «Аль-Иттихаду»…

9. Эдинсон Кавани – 16 хет-триков

Возраст: 37 лет

Гражданство: Уругвай

Клуб: «Бока Хуниорс» (Аргентина)

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдинсон Кавани

Эдинсон Кавани также успел успешно поиграть в Европе, прежде чем покинул Старый континент, и ныне доигрывает за его пределами. Уругвайский голеадор много и со вкусом забивал в составе «Пари Сен-Жермен» и «Наполи», также был весьма полезен для «Манчестер Юнайтед», хотя и оказался в этом славном английском клубе в откровенно не лучший период в истории «красных дьяволов». Что касается хет-триков, то их у Кавани 16, но ровно половина – 8 – оформлены в футболке «Наполи», а не, как можно было бы подумать, за ПСЖ. Причем дважды Эдинсон оформлял покер, когда забивал по четыре мяча в ворота соперников. Увы, один раз в этом плане пострадал от уругвайца и украинский клуб – «Днепр», которому Кавани отгрузил четыре мяча в поединке за «Наполи» в рамках Лиги Европы, датированным 8 ноября 2012 года. Тогда неаполитанцы на своем поле выиграли со счетом 4:2, а в составе «днепрян» забивали Федецкий и Зозуля. Стоит отметить также, что за свой нынешний клуб – «Бока Хуниорс», – цвета которого Кавани защищает с лета минувшего года, уругваец также успел оформить уже один хет-трик, в марте 2024-го.

8. Килиан Мбаппе – 19 хет-триков

Возраст: 25 лет

Гражданство: Франция

Клуб: «Реал» (Испания)

Getty Images/Global Images Ukraine

Летом нынешнего года Килиан Мбаппе наконец-то осуществил свою детскую мечту – стал футболистом «Реала». До этого француз, который в 2018 году с национальной сборной стал чемпионом мира, очень удачно играл за «Монако» и «Пари Сен-Жермен», но буквально грезил в один прекрасный день оказаться в стане «бланкос». Что правда, пока в «Реале» Мбаппе не столь эффектен в плане бомбардирской работы, так как ни разу не забивал три или более мяча в одном матче. А ведь в ПСЖ он однажды отличился даже пента-триком (пятью мячами в одном поединке), а также имеет в карьере две игры, когда забивал по четыре мяча (один раз за ПСЖ и однажды за сборную Франции). В Мадриде Мбаппе только предстоит доказать, что он истинная голевая машина наших дней, хотя, прежде всего, Килиану нужно пережить сексуальный скандал, в котором он оказался замешан…

7. Неймар – 21 хет-трик

Возраст: 32 года

Гражданство: Бразилия

Клуб: «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия)

Getty Images/Global Images Ukraine

В свое время Неймара называли тем, кто окажется способным реально вклиниться в «вечную» борьбу за Золотой мяч между Криштиану Роналду и Лионелем Месси. Поговаривают, что из-за желания выйти из тени величественного аргентинца бразилец даже решился на уход из «Барселоны» и подался за 222 миллиона евро в «Пари Сен-Жермен», но… Если оценивать карьеру Неймара в целом, то становится очевидным, что он не реализовал весь свой потенциал. Что правда, хет-триков на счету звездного бразильца достаточно много – 21, причем пять из них по ходу поединков превратились в покер, а один даже стал пента-триком! Также стоит отмечать, что именно Неймар сумел стать тем, кто в сборной Бразилии сумел превзойти рекорд результативности Пеле. На сегодня именно у форварда «Аль-Хиляля» больше всего мячей в футболке «селесао» (79), хотя, в отличие от «Короля футбола», Неймар так ни разу чемпионом мира и не стал…

6. Эрлинг Холанд – 26 хет-триков

Возраст: 24 года

Гражданство: Норвегия

Клуб: «Манчестер Сити» (Англия)

Getty Images/Global Images Ukraine

Эрлингу Холанду всего 24, а он уже находится в рейтинге десяти наилучших футболистов планеты по числу хет-триков в карьере среди тех, кто продолжает выступления. Как и у Мбаппе, у норвежского голеадора «Манчестер Сити» впереди еще достаточно приличный отрезок карьеры, на протяжении которого он сможет существенно добавить и, вероятно, даже обойти нынешних лидеров. Важно, что Холанд отличался хет-триками за все команды, в которых выступал – «Мольде», «Зальцбург», дортмундскую «Боруссию», «Манчестер Сити» и сборную Норвегии. Также в активе этого топ-нападающего три покера (по одному за «Мольде», «Боруссию» и «Манчестер Сити»), два пента-трика (оба в футболке «горожан») и один совершенно уникальный матч, когда Эрлинг забил аж девять мячей (30 мая 2019 года сборная Норвегии разгромила команду Гондураса со счетом 12:0 в рамках чемпионата мира U-20, который проходил на полях Польши и завершился итоговым неожиданным, но невероятно приятным для отечественных фанатов, триумфом молодежной сборной Украины под руководством Александра Петракова).

5. Гарри Кейн – 27 хет-триков

Возраст: 31 год

Гражданство: Англия

Клуб: «Бавария» (Германия)

Getty Images/Global Images Ukraine

О том, что Гарри Кейн – настоящая голевая машина известно уже достаточно давно. Однако длительное время форвард предпочитал выступать за фактически родной для него «Тоттенхэм», по причине разжиться какими-то стоящими трофеями так и не сумел. Да и в сборной Англии ситуация оказалась схожей… Очевидно, из-за этого Кейн летом минувшего года настоял на своем трансфере в «Баварию», за который «Тоттенхэм» выручил 95 миллионов евро. Что интересно, в первый же сезон после прихода англичанина, мюнхенцы сенсационно не стали чемпионами, хотя сам Кейн и наколотил аж 36 мячей в 32 поединках Бундеслиги. Всего же за год с небольшим на счету Гарри уже шесть матчей в чемпионате Германии, когда он забивал не менее трех мячей – фантастический показатель, учитывая, что в АПЛ на счету Кейна восемь хет-триков за десять сезонов! Также стоит выделять и три покера в карьере Гарри, и здесь, что интересно, пока все по-честному: строго по одному он оформил за сборную Англии, «Тоттенхэм» и «Баварию». Без перекосов.

4. Луис Суарес – 31 хет-трик

Возраст: 37 лет

Гражданство: Уругвай

Клуб: «Интер Майами» (США)

Getty Images/Global Images Ukraine

Луису Суаресу посчастливилось стать еще более значимой личностью в европейском футболе, чем его соотечественнику Эдинсону Кавани. 37-летний уругваец был успешным бомбардиром во всех командах на Старом континенте: в «Гронингене», «Аяксе», «Ливерпуле», «Барселоне» и «Атлетико». Он дважды становился обладателей Золотой бутсы, а также один раз выигрывал Лигу чемпионов. Сразу 12 хет-триков Суарес оформил в футболке каталонской команды, 9 – за амстердамский «Аякс». Аж восемь раз Луису удавалось «прокачать» хет-трик до уровня покера, а однажды, 23 декабря 2009-го, уругваец забил аж шесть мячей, когда «Аякс» в рамках розыгрыша Кубка Нидерландов уничтожил малоизвестный за пределами этой страны «Везеп» – 14:1. С января нынешнего года Суарес выступает в «Интер Майами», где он объединился вместе со своим экс-партнером по «Барселоне» Лионелем Месси, и уже успел оформить один хет-трик.

3. Роберт Левандовски – 34 хет-трика

Возраст: 36 лет

Гражданство: Польша

Клуб: «Барселона» (Испания)

Getty Images/Global Images Ukraine

Несмотря на то, что Роберту Левандовски уже 36 лет, он все еще, в отличие от многих звездных ровесников, продолжает выступать в Европе на самом высоком уровне – за «Барселону». И пускай в последние годы на поляка перманентно льется критика, сам он, похоже, не слишком-то обращает на это внимание. По крайней мере, в текущем сезоне Левандовски демонстрирует потрясающую результативность, как в испанской Ла Лиге, так и в Лиге чемпионов. Безусловно, лучшие годы Роберта прошли в «Баварии», в футболке которой он оформил аж 20 хет-триков, а также выиграл Лигу чемпионов и два раза становился обладателем Золотой бутсы. Также за мюнхенский гранд Роберт один раз оформил пента-трик (22 сентября 2015 года в поединке Бундеслиги против «Вольфсбурга» – 5:1) и два покера. За сборную Польши и дортмундскую «Боруссию» Левандовски также по одному разу в карьере забивал четыре мяча в одном матче.

2. Лионель Месси – 59 хет-триков

Возраст: 37 лет

Гражданство: Аргентина

Клуб: «Интер Майами» (США)

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Лионель Месси – это Лионель Месси. Рекордсмен мирового футбола по числу завоеванных Золотых мячей (восемь!), чемпион мира-2022, 4-кратный победитель Лиги чемпионов и 10-кратный чемпион Испании. Это, пожалуй, ключевые регалии аргентинского гения, хотя в данном контексте к ним обязательно стоит добавлять еще одну – Месси шесть раз становился обладателем Золотой бутсы. Стоит ли упоминать дополнительно, что лучшие годы Лионеля прошли в «Барселоне», для которой он по-прежнему остается живой легендой? За каталонцев Месси оформил львиную долю своих хет-триков, а также отличился шестью покерами и одним пента-триком (еще один пента-трик Лео имеет в активе в сборной Аргентины). В целом наследие этого гения настолько масштабно, что уместиться в абзац текста, говоря о нем, попросту нереально, так что не будем даже пытаться это сделать…

1. Криштиану Роналду – 66 хет-триков

Возраст: 39 лет

Гражданство: Португалия

Клуб: «Аль-Наср» (Саудовская Аравия)

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Извечный оппонент Лионеля Месси в борьбе за всевозможные трофеи и народную любовь Криштиану Роналду также является абсолютно уникальным игроком современности. В отличие от аргентинца, португалец поиграл за значительно большее число клубов, и везде оставил свой яркий след – в «Спортинге», «Манчестер Юнайтед», «Реале», «Ювентусе», а теперь и в саудовском «Аль-Насре», хотя с последним чемпионом Про-лиги Роналду стать пока так и не посчастливилось. Лучшие времена Криштиану прошли в «Реале», хотя в целом не стоит выделять клубы, перечисляя ключевые трофеи португальца: пять Золотых мячей, четыре трофея Золотой бутсы, пять побед в Лиге чемпионов, три триумфа в чемпионате Англии и по два – в чемпионатах Испании и Италии. В 2016 году Роналду со сборной Португалии неожиданно стал чемпионом Европы, чем лишний раз закрыл рты скептиков. Да и вообще Криштиану, как и Лионель, является персоной абсолютно невероятного масштаба в футболе, о которой можно говорить либо очень кратко, обходясь восторженными фразами, как мы в данном контексте, либо бесконечно долго…