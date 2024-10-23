Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Топ-10 действующих футболистов с наибольшим числом хет-триков за карьеру
Другие новости
23 октября 2024, 13:55 |
729
0

Топ-10 действующих футболистов с наибольшим числом хет-триков за карьеру

Недавние голевые подвиги Месси и Кейна заставляют обратить внимание на этот интересный рейтинг

23 октября 2024, 13:55 |
729
0
Топ-10 действующих футболистов с наибольшим числом хет-триков за карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine

В один день, 19 октября, два звездных голеадора современности – Гарри Кейн и Лионель Месси – отличились хет-триками в национальных чемпионатах своих клубных команд (немецкой Бундеслиге и североамериканской MLS соответственно). Тем самым англичанин и аргентинец улучшили свои личные показатели хет-триков за всю карьеру, и дали нам повод заглянуть в рейтинг из десяти действующих футболистов с наибольшим числом хет-триков за карьеру…

10. Карим Бензема – 15 хет-триков

Возраст: 36 лет
Гражданство: Франция
Клуб: «Аль-Иттихад» (Саудовская Аравия)

Getty Images/Global Images Ukraine

Обладатель Золотого мяча-2022 Карим Бензема выстроил выдающуюся карьеру в мадридском «Реале», с которым выиграл аж пять розыгрышей Лиги чемпионов. Там же, в стане «бланкос», французский голеадор оформил 11 из 15 своих хет-триков, причем ни разу в карьере Карим не забивал в одном матче более трех мячей. С лета минувшего года Бензема выступает в саудовской Про-лиге за «Аль-Иттихад», в футболке которого пока отличился только одним хет-триком. Нельзя сказать, что француз на Ближнем Востоке разочаровывает, но от него, очевидно, ждали все-таки большего – уж слишком статусного игрока удалось завербовать «Аль-Иттихаду»…

9. Эдинсон Кавани – 16 хет-триков

Возраст: 37 лет
Гражданство: Уругвай
Клуб: «Бока Хуниорс» (Аргентина)

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдинсон Кавани

Эдинсон Кавани также успел успешно поиграть в Европе, прежде чем покинул Старый континент, и ныне доигрывает за его пределами. Уругвайский голеадор много и со вкусом забивал в составе «Пари Сен-Жермен» и «Наполи», также был весьма полезен для «Манчестер Юнайтед», хотя и оказался в этом славном английском клубе в откровенно не лучший период в истории «красных дьяволов». Что касается хет-триков, то их у Кавани 16, но ровно половина – 8 – оформлены в футболке «Наполи», а не, как можно было бы подумать, за ПСЖ. Причем дважды Эдинсон оформлял покер, когда забивал по четыре мяча в ворота соперников. Увы, один раз в этом плане пострадал от уругвайца и украинский клуб – «Днепр», которому Кавани отгрузил четыре мяча в поединке за «Наполи» в рамках Лиги Европы, датированным 8 ноября 2012 года. Тогда неаполитанцы на своем поле выиграли со счетом 4:2, а в составе «днепрян» забивали Федецкий и Зозуля. Стоит отметить также, что за свой нынешний клуб – «Бока Хуниорс», – цвета которого Кавани защищает с лета минувшего года, уругваец также успел оформить уже один хет-трик, в марте 2024-го.

8. Килиан Мбаппе – 19 хет-триков

Возраст: 25 лет
Гражданство: Франция
Клуб: «Реал» (Испания)

Getty Images/Global Images Ukraine

Летом нынешнего года Килиан Мбаппе наконец-то осуществил свою детскую мечту – стал футболистом «Реала». До этого француз, который в 2018 году с национальной сборной стал чемпионом мира, очень удачно играл за «Монако» и «Пари Сен-Жермен», но буквально грезил в один прекрасный день оказаться в стане «бланкос». Что правда, пока в «Реале» Мбаппе не столь эффектен в плане бомбардирской работы, так как ни разу не забивал три или более мяча в одном матче. А ведь в ПСЖ он однажды отличился даже пента-триком (пятью мячами в одном поединке), а также имеет в карьере две игры, когда забивал по четыре мяча (один раз за ПСЖ и однажды за сборную Франции). В Мадриде Мбаппе только предстоит доказать, что он истинная голевая машина наших дней, хотя, прежде всего, Килиану нужно пережить сексуальный скандал, в котором он оказался замешан

7. Неймар – 21 хет-трик

Возраст: 32 года
Гражданство: Бразилия
Клуб: «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия)

Getty Images/Global Images Ukraine

В свое время Неймара называли тем, кто окажется способным реально вклиниться в «вечную» борьбу за Золотой мяч между Криштиану Роналду и Лионелем Месси. Поговаривают, что из-за желания выйти из тени величественного аргентинца бразилец даже решился на уход из «Барселоны» и подался за 222 миллиона евро в «Пари Сен-Жермен», но… Если оценивать карьеру Неймара в целом, то становится очевидным, что он не реализовал весь свой потенциал. Что правда, хет-триков на счету звездного бразильца достаточно много – 21, причем пять из них по ходу поединков превратились в покер, а один даже стал пента-триком! Также стоит отмечать, что именно Неймар сумел стать тем, кто в сборной Бразилии сумел превзойти рекорд результативности Пеле. На сегодня именно у форварда «Аль-Хиляля» больше всего мячей в футболке «селесао» (79), хотя, в отличие от «Короля футбола», Неймар так ни разу чемпионом мира и не стал…

6. Эрлинг Холанд – 26 хет-триков

Возраст: 24 года
Гражданство: Норвегия
Клуб: «Манчестер Сити» (Англия)

Getty Images/Global Images Ukraine

Эрлингу Холанду всего 24, а он уже находится в рейтинге десяти наилучших футболистов планеты по числу хет-триков в карьере среди тех, кто продолжает выступления. Как и у Мбаппе, у норвежского голеадора «Манчестер Сити» впереди еще достаточно приличный отрезок карьеры, на протяжении которого он сможет существенно добавить и, вероятно, даже обойти нынешних лидеров. Важно, что Холанд отличался хет-триками за все команды, в которых выступал – «Мольде», «Зальцбург», дортмундскую «Боруссию», «Манчестер Сити» и сборную Норвегии. Также в активе этого топ-нападающего три покера (по одному за «Мольде», «Боруссию» и «Манчестер Сити»), два пента-трика (оба в футболке «горожан») и один совершенно уникальный матч, когда Эрлинг забил аж девять мячей (30 мая 2019 года сборная Норвегии разгромила команду Гондураса со счетом 12:0 в рамках чемпионата мира U-20, который проходил на полях Польши и завершился итоговым неожиданным, но невероятно приятным для отечественных фанатов, триумфом молодежной сборной Украины под руководством Александра Петракова).

5. Гарри Кейн – 27 хет-триков

Возраст: 31 год
Гражданство: Англия
Клуб: «Бавария» (Германия)

Getty Images/Global Images Ukraine

О том, что Гарри Кейн – настоящая голевая машина известно уже достаточно давно. Однако длительное время форвард предпочитал выступать за фактически родной для него «Тоттенхэм», по причине разжиться какими-то стоящими трофеями так и не сумел. Да и в сборной Англии ситуация оказалась схожей… Очевидно, из-за этого Кейн летом минувшего года настоял на своем трансфере в «Баварию», за который «Тоттенхэм» выручил 95 миллионов евро. Что интересно, в первый же сезон после прихода англичанина, мюнхенцы сенсационно не стали чемпионами, хотя сам Кейн и наколотил аж 36 мячей в 32 поединках Бундеслиги. Всего же за год с небольшим на счету Гарри уже шесть матчей в чемпионате Германии, когда он забивал не менее трех мячей – фантастический показатель, учитывая, что в АПЛ на счету Кейна восемь хет-триков за десять сезонов! Также стоит выделять и три покера в карьере Гарри, и здесь, что интересно, пока все по-честному: строго по одному он оформил за сборную Англии, «Тоттенхэм» и «Баварию». Без перекосов.

4. Луис Суарес – 31 хет-трик

Возраст: 37 лет
Гражданство: Уругвай
Клуб: «Интер Майами» (США)

Getty Images/Global Images Ukraine

Луису Суаресу посчастливилось стать еще более значимой личностью в европейском футболе, чем его соотечественнику Эдинсону Кавани. 37-летний уругваец был успешным бомбардиром во всех командах на Старом континенте: в «Гронингене», «Аяксе», «Ливерпуле», «Барселоне» и «Атлетико». Он дважды становился обладателей Золотой бутсы, а также один раз выигрывал Лигу чемпионов. Сразу 12 хет-триков Суарес оформил в футболке каталонской команды, 9 – за амстердамский «Аякс». Аж восемь раз Луису удавалось «прокачать» хет-трик до уровня покера, а однажды, 23 декабря 2009-го, уругваец забил аж шесть мячей, когда «Аякс» в рамках розыгрыша Кубка Нидерландов уничтожил малоизвестный за пределами этой страны «Везеп» – 14:1. С января нынешнего года Суарес выступает в «Интер Майами», где он объединился вместе со своим экс-партнером по «Барселоне» Лионелем Месси, и уже успел оформить один хет-трик.

3. Роберт Левандовски – 34 хет-трика

Возраст: 36 лет
Гражданство: Польша
Клуб: «Барселона» (Испания)

Getty Images/Global Images Ukraine

Несмотря на то, что Роберту Левандовски уже 36 лет, он все еще, в отличие от многих звездных ровесников, продолжает выступать в Европе на самом высоком уровне – за «Барселону». И пускай в последние годы на поляка перманентно льется критика, сам он, похоже, не слишком-то обращает на это внимание. По крайней мере, в текущем сезоне Левандовски демонстрирует потрясающую результативность, как в испанской Ла Лиге, так и в Лиге чемпионов. Безусловно, лучшие годы Роберта прошли в «Баварии», в футболке которой он оформил аж 20 хет-триков, а также выиграл Лигу чемпионов и два раза становился обладателем Золотой бутсы. Также за мюнхенский гранд Роберт один раз оформил пента-трик (22 сентября 2015 года в поединке Бундеслиги против «Вольфсбурга» – 5:1) и два покера. За сборную Польши и дортмундскую «Боруссию» Левандовски также по одному разу в карьере забивал четыре мяча в одном матче.

2. Лионель Месси – 59 хет-триков

Возраст: 37 лет
Гражданство: Аргентина
Клуб: «Интер Майами» (США)

Getty Images/Global Images Ukraine

Лионель Месси – это Лионель Месси. Рекордсмен мирового футбола по числу завоеванных Золотых мячей (восемь!), чемпион мира-2022, 4-кратный победитель Лиги чемпионов и 10-кратный чемпион Испании. Это, пожалуй, ключевые регалии аргентинского гения, хотя в данном контексте к ним обязательно стоит добавлять еще одну – Месси шесть раз становился обладателем Золотой бутсы. Стоит ли упоминать дополнительно, что лучшие годы Лионеля прошли в «Барселоне», для которой он по-прежнему остается живой легендой? За каталонцев Месси оформил львиную долю своих хет-триков, а также отличился шестью покерами и одним пента-триком (еще один пента-трик Лео имеет в активе в сборной Аргентины). В целом наследие этого гения настолько масштабно, что уместиться в абзац текста, говоря о нем, попросту нереально, так что не будем даже пытаться это сделать…

1. Криштиану Роналду – 66 хет-триков

Возраст: 39 лет
Гражданство: Португалия
Клуб: «Аль-Наср» (Саудовская Аравия)

Getty Images/Global Images Ukraine

Извечный оппонент Лионеля Месси в борьбе за всевозможные трофеи и народную любовь Криштиану Роналду также является абсолютно уникальным игроком современности. В отличие от аргентинца, португалец поиграл за значительно большее число клубов, и везде оставил свой яркий след – в «Спортинге», «Манчестер Юнайтед», «Реале», «Ювентусе», а теперь и в саудовском «Аль-Насре», хотя с последним чемпионом Про-лиги Роналду стать пока так и не посчастливилось. Лучшие времена Криштиану прошли в «Реале», хотя в целом не стоит выделять клубы, перечисляя ключевые трофеи португальца: пять Золотых мячей, четыре трофея Золотой бутсы, пять побед в Лиге чемпионов, три триумфа в чемпионате Англии и по два – в чемпионатах Испании и Италии. В 2016 году Роналду со сборной Португалии неожиданно стал чемпионом Европы, чем лишний раз закрыл рты скептиков. Да и вообще Криштиану, как и Лионель, является персоной абсолютно невероятного масштаба в футболе, о которой можно говорить либо очень кратко, обходясь восторженными фразами, как мы в данном контексте, либо бесконечно долго…

По теме:
Вновь лучший. Месси признан лучшим игроком МЛС в октябре
«Почему не дали?» Лужный назвал 4 игроков, которые должны были получить ЗМ
РАУЛЬ: «Я играл с Зиданом и Роналду. Но лучший Месси»
статьи эксклюзив Карим Бензема Эдинсон Кавани Килиан Мбаппе Неймар Эрлинг Холанд Гарри Кейн Луис Суарес Роберт Левандовски Лионель Месси
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Максимов принял решение относительно предложения от Ворсклы
Футбол | 23 октября 2024, 09:25 3
Максимов принял решение относительно предложения от Ворсклы
Максимов принял решение относительно предложения от Ворсклы

Вскоре состоится возвращение специалиста в полтавский клуб

10 лучших бомбардиров из Украины в истории КЕЧ/ЛЧ
Футбол | 22 октября 2024, 18:40 13
10 лучших бомбардиров из Украины в истории КЕЧ/ЛЧ
10 лучших бомбардиров из Украины в истории КЕЧ/ЛЧ

Увы, украинские голеадоры забивают в самом престижном клубном турнире континента совсем нечасто

Защитник сборной Украины получил шокирующий вариант продолжения карьеры
Футбол | 23.10.2024, 12:03
Защитник сборной Украины получил шокирующий вариант продолжения карьеры
Защитник сборной Украины получил шокирующий вариант продолжения карьеры
Скандал в полуфинале. Украинцы вышли в финал командного ЧЕ по снукеру
Снукер | 22.10.2024, 20:23
Скандал в полуфинале. Украинцы вышли в финал командного ЧЕ по снукеру
Скандал в полуфинале. Украинцы вышли в финал командного ЧЕ по снукеру
Фьюри рассказал, почему ездит на старом авто за 500 фунтов, имея автопарк
Бокс | 22.10.2024, 18:36
Фьюри рассказал, почему ездит на старом авто за 500 фунтов, имея автопарк
Фьюри рассказал, почему ездит на старом авто за 500 фунтов, имея автопарк
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Это безумье»: Зинченко – о реакции игроков Арсенала на войну в Украине
«Это безумье»: Зинченко – о реакции игроков Арсенала на войну в Украине
22.10.2024, 13:07 1
Футбол
Юлиан ГРЕССЕЛЬ: «Нам запретили голосовать за Месси»
Юлиан ГРЕССЕЛЬ: «Нам запретили голосовать за Месси»
21.10.2024, 12:26 2
Футбол
«Танцуют на костях наших воинов». Вернидуб сравнил Киев и Кривой Рог
«Танцуют на костях наших воинов». Вернидуб сравнил Киев и Кривой Рог
21.10.2024, 15:04 47
Футбол
Победы Кривбасса и ЛНЗ, хет-трик украинца в Барселоне, молчание Довбика
Победы Кривбасса и ЛНЗ, хет-трик украинца в Барселоне, молчание Довбика
21.10.2024, 09:00
Другие виды
К радости Лунина. Куртуа может покинуть Реал и сменить чемпионат
К радости Лунина. Куртуа может покинуть Реал и сменить чемпионат
22.10.2024, 11:05 3
Футбол
Джордж Форман назвал звездного боксера, которого все хотят видеть побитым
Джордж Форман назвал звездного боксера, которого все хотят видеть побитым
22.10.2024, 19:07
Бокс
Бетербиев обратился к Усику, удивив заявлением
Бетербиев обратился к Усику, удивив заявлением
22.10.2024, 10:32 3
Бокс
В Лондоне оценили обидный для Зинченко поступок Артеты в матче с Шахтером
В Лондоне оценили обидный для Зинченко поступок Артеты в матче с Шахтером
23.10.2024, 07:31 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем