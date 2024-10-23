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Лига Чемпионов
Брест
23.10.2024 19:45 – FT 1 : 1
Байер
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Лига чемпионов
23 октября 2024, 21:42 | Обновлено 23 октября 2024, 22:17
616
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Крепость для банды Алонсо. Байер не сумел переиграть клуб-сенсацию ЛЧ

Брест сыграл вничью с леверкузенской командой в 3-м туре Лиги чемпионов со счетом 1:1

23 октября 2024, 21:42 | Обновлено 23 октября 2024, 22:17
616
0
Крепость для банды Алонсо. Байер не сумел переиграть клуб-сенсацию ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

23 октября состоялся матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Брест и Байер.

Поединок прошел на стадионе Стад дю Рудуру в Генгаме. Игра завершилась со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первым во встрече забил Флориан Вирц на 24-й минуте. На 39-й Пьер Леес-Мелу сумел сравнять.

Брест после трех туров имеет в своем активе 7 очков. Помимо ничьей с подопечными Хаби Алонсо, брестская крепость выиграла у Штурма (2:1) и РБ Зальцбург (4:0). Сейчас французский клуб располагается на третьем месте в таблице главного еврокубкового клубного турнира.

Байер в первых двух турах также одержал две победы: над Фейеноордом (4:0) и Миланом (2:1). С 7 пунктами Неверлузен идет четвертым.

Лига чемпионов 2024/25. 3-й тур, 23 октября

Брест (Франция) – Байер (Германия) – 1:1

Голы: Леес-Мелу, 39 – Вирц, 24

Брест: Бизот, Айдара, Кулибали, Шардонне, Лала, Маньетти (Фернандеш, 83), Ле-Мелу, Камара (Думбия, 83), Дель Кастийо (Февр, 73), Сима (Балде, 66), Ажорк (Сала, 72).

Байер: Коварж, Гримальдо, Инкапиэ, Та, Мукиеле (Тапсоба, 73), Алеиш Гарсия, Паласиос (Джака, 63), Виртц, Хофманн, Телла (Фримпонг, 63), Шик (Адли, 63).

Предупреждения: Фримпонг (72), Виртц (74), Хаби Алонсо (79), Сала (84), Та (90+2), Ле-Мелу (90+5), Джака (90+8).

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Хаби Алонсо Лига чемпионов Брест (Франция) Байер Флориан Вирц
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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