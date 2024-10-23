23 октября на «Стад де Рудуру» пройдет матч 3-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Брест» встретится с «Байером». Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Брест

Команда стала французским воплощением той тенденции, что наблюдалась в прошлом сезоне по многим топ-чемпионатам. Пираты никогда ничего не выигрывали, а на стыке веков немало времени провели в любительском футболе. Более того, позапрошлый сезон клуб закончил на 14-й позиции - а потом взлетел на 3-ю! Понятно, что никто не верит, что Эрик Руа и его подопечные повторят такое достижение, и на внутренней арене те показывают статистику середняка, хотя и там прибавили после пары поражений на старте. Но дебют в Лиге чемпионов никто у французов отобрать не мог, и пока что там стопроцентная статистика. С другой стороны, и играть пришлось с парой представителей Австрии: победили 2:1 дома Штурм, а потом разгромили 4:0 в Зальцбурге Ред Булл.

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Байер

Клуб - тоже из выскочек 2023/2024. Да, пожалуй, самый статусный из всего перечня, но все-таки для него серебряная салатница стала первой в истории. Причем ее выиграли в рамках беспроигрышной серии, которая затронула и кубок - и только Аталанта в Лиге Европы не дала триумфу быть абсолютным. После летних каникул подопечные Хаби Алонсо выиграли и Суперкубок в Германии, но первое поражение не заставило себя ждать. Да и потом были осечки. Но не в Лиге чемпионов, куда немцы вернулись очень уверенно. Они разгромили 4:0 на выезде Фейеноорд. А потом в Леверкузене обыграли и Милан - там гол Бонифасе в начале 2-го тайма так и остался единственным.

Статистика личных встреч

Французы дебютируют не только в Лиге чемпионов, но и в целом в еврокубках. Так что раньше они с аспиринщиками нигде не имели шанса пересечься.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что серия побед пиратов продолжится, да и ничья, с учетом силы противника, не светит. Тут гости с их опытом и звездным составом должны оформить победу даже при форе -1,0 голов (коэффициент - 1,77).