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Лига Чемпионов
Брест
23.10.2024 19:45 - : -
Байер
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Лига чемпионов
23 октября 2024, 04:01 | Обновлено 23 октября 2024, 04:02
28
0

Брест – Байер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 23 октября в 19:45 по Киеву

23 октября 2024, 04:01 | Обновлено 23 октября 2024, 04:02
28
0
Брест – Байер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ФК Байер. Хаби Алонсо

23 октября на «Стад де Рудуру» пройдет матч 3-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Брест» встретится с «Байером». Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Брест

Команда стала французским воплощением той тенденции, что наблюдалась в прошлом сезоне по многим топ-чемпионатам. Пираты никогда ничего не выигрывали, а на стыке веков немало времени провели в любительском футболе. Более того, позапрошлый сезон клуб закончил на 14-й позиции - а потом взлетел на 3-ю! Понятно, что никто не верит, что Эрик Руа и его подопечные повторят такое достижение, и на внутренней арене те показывают статистику середняка, хотя и там прибавили после пары поражений на старте. Но дебют в Лиге чемпионов никто у французов отобрать не мог, и пока что там стопроцентная статистика. С другой стороны, и играть пришлось с парой представителей Австрии: победили 2:1 дома Штурм, а потом разгромили 4:0 в Зальцбурге Ред Булл.

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Байер

Клуб - тоже из выскочек 2023/2024. Да, пожалуй, самый статусный из всего перечня, но все-таки для него серебряная салатница стала первой в истории. Причем ее выиграли в рамках беспроигрышной серии, которая затронула и кубок - и только Аталанта в Лиге Европы не дала триумфу быть абсолютным. После летних каникул подопечные Хаби Алонсо выиграли и Суперкубок в Германии, но первое поражение не заставило себя ждать. Да и потом были осечки. Но не в Лиге чемпионов, куда немцы вернулись очень уверенно. Они разгромили 4:0 на выезде Фейеноорд. А потом в Леверкузене обыграли и Милан - там гол Бонифасе в начале 2-го тайма так и остался единственным.

Статистика личных встреч

Французы дебютируют не только в Лиге чемпионов, но и в целом в еврокубках. Так что раньше они с аспиринщиками нигде не имели шанса пересечься.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что серия побед пиратов продолжится, да и ничья, с учетом силы противника, не светит. Тут гости с их опытом и звездным составом должны оформить победу даже при форе -1,0 голов (коэффициент - 1,77).

Прогноз Sport.ua
Брест
23 октбря 2024 -
19:45
Байер
Фора Байера (-1) 1.77 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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