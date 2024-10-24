Лига чемпионов24 октября 2024, 01:48 |
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Брест – Байер – 1:1. Крутой забитый мяч с лета. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25
24 октября 2024, 01:48 |
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23 октября состоялся матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Брест и Байер.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок прошел на стадионе Стад дю Рудуру в Генгаме. Игра завершилась со счетом 1:1.
Лига чемпионов 2024/25. 3-й тур, 23 октября
Брест (Франция) – Байер (Германия) – 1:1
Голы: Леес-Мелу, 39 – Вирц, 24
Видеообзор матча:
ГОЛ! 0:1 Вирц, 24 мин.
ГОЛ! 1:1 Леес-Мелу, 39 мин.
События матча
39’
ГОЛ ! Мяч забил Пьерр Ле-Мелу (Брест).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Флориан Вирц (Байер).
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