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Лига Чемпионов
Брест
23.10.2024 19:45 – FT 1 : 1
Байер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
24 октября 2024, 01:48 |
30
0

Брест – Байер – 1:1. Крутой забитый мяч с лета. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25

24 октября 2024, 01:48 |
30
0
Брест – Байер – 1:1. Крутой забитый мяч с лета. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

23 октября состоялся матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Брест и Байер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Стад дю Рудуру в Генгаме. Игра завершилась со счетом 1:1.

Лига чемпионов 2024/25. 3-й тур, 23 октября

Брест (Франция) – Байер (Германия) – 1:1

Голы: Леес-Мелу, 39 – Вирц, 24

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Вирц, 24 мин.

ГОЛ! 1:1 Леес-Мелу, 39 мин.

События матча

39’
ГОЛ ! Мяч забил Пьерр Ле-Мелу (Брест).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Флориан Вирц (Байер).
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Лига чемпионов Брест (Франция) Байер видео голов и обзор Флориан Вирц
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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