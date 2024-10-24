23 октября состоялся матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Брест и Байер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Стад дю Рудуру в Генгаме. Игра завершилась со счетом 1:1.

Лига чемпионов 2024/25. 3-й тур, 23 октября

Брест (Франция) – Байер (Германия) – 1:1

Голы: Леес-Мелу, 39 – Вирц, 24

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Вирц, 24 мин.

ГОЛ! 1:1 Леес-Мелу, 39 мин.