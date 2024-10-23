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Лига Европы
23 октября 2024, 21:19 | Обновлено 23 октября 2024, 21:29
674
0

БУЯЛЬСЬКИЙ: «Довбик сказал: другой язык, другие приоритеты, структура игры»

Полузащитник «Динамо» поделился ожиданиями от поединка против «Ромы»

23 октября 2024, 21:19 | Обновлено 23 октября 2024, 21:29
674
0
БУЯЛЬСЬКИЙ: «Довбик сказал: другой язык, другие приоритеты, структура игры»
ФК Динамо. Виталий Буяльский

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский поделился ожиданиями от предстоящего поединка 3-го тура основного этапа Лиги Европы против римской «Ромы».

– Что можете сказать о «Роме»?

– Думаю, «Рому» не имеет смысла представлять, поскольку команда всегда борется за самые высокие места в чемпионате Италии, а в еврокубках, наверное, уже последние десять лет играет на очень высоком уровне. Мы сегодня разобрали соперника, главный тренер указал на их ошибки, которые они допускают в обороне и атаке, на что нужно нам обратить внимание. Думаю, завтра тренерский штаб нам подскажет, как нужно правильно играть против них. Поэтому будем делать все, что от нас зависит.

– Какое впечатление произвел на вас матч «Ромы» с «Интером»?

– Команда хорошо играла против «Интера». А к поражению наверняка привели индивидуальные ошибки футболистов «Ромы». Но при этом увидели, насколько команда хорошо владеет мячом, поэтому нам нужно действовать компактно как в обороне, так и в атаке. Будем стараться делать это завтра.

– Одним из главных приобретений «Ромы» в это межсезонье стал переход Артема Довбика. Общались ли с ним?

– Общались с ним только в расположении сборной. Что касается нашего предстоящего матча, то вообще никакого диалога не было. Он лишь говорил, что только пришел в команду, вливается в коллектив. Другой язык, другие приоритеты, другая структура игры – не такая, которая была в Испании. Надеюсь, что у него все будет хорошо в «Роме».

– Сегодня День рождения у Андрея Ярмоленко. Поздравила ли его команда как-нибудь?

– Позвонил, поздравил его. У него круглая дата. Общались с главным тренером, между собой обсуждали, думаю, он еще три-четыре года поиграет, если будет желание, конечно (улыбается). А так будем приветствовать уже по возвращении в Киев.

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Рома Рим Динамо Киев Лига Европы пресс-конференция Артем Довбик Рома - Динамо Виталий Буяльский
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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