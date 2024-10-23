Криптонит Мадрида. Лилль вслед за Реалом шокировал и Атлетико в ЛЧ

23 октября в матче 3-го тура Лиги чемпионов встретились испанский «Атлетико» и французский «Лилль». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Уже на 8-й минуте Хулиан Альварес вывел «матрасников» вперед. Гости сумели сравнять счет только на 61-й минуте – отличился Жегрова. Интересно, что это был первый удар в створ от французской команды.

На 74-й минуте Джонатан Дэвид реализовал пенальти, а на 89-й оформил дубль. «Лилль» добыл сенсационную победу в Мадриде.

После трех туров «Атлетико» набрал 3 очка и занимает лишь 27 место. «Лилль» имеет в своем активе 6 баллов и идет на 15-й позиции.

23 октября. 3-й тур, Лига чемпионов

Атлетико – Лилль – 1:3

Голы: Альварес, 8 – Жегрова, 61, Дэвид, 74 (пен), 89.

Атлетико: Облак, Молина (Симеоне, 77), Витсель, Хименес, Галан (Мандава, 77), Де Пауль, Коке, Галлахер (Лино, 77), Альварес, Серлот (Корреа, 65), Гризманн.

Лилль: Шевалье, Александру, Манди, Туре (Диаките, 46), Гудмундссон, Мукау (Гомес, 87), Андре, Менье, Кабелла (Жегрова, 16), Байо (Дэвид, 65), Фернандес-Падро (Сахрауи, 88).