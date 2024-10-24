Атлетико – Лилль – 1:3. Доги покорили Мадрид. Видео голов и обзор
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23 октября прошли заключительные матчи третьего тура Лиги чемпионов.
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Мадридский «Атлетико» в родных стенах отдал победу французскому «Лиллю» – 1:3. Доги уступали по ходу первого тайма, однако в последних 30-и минутах встречи сотворили камбэк.
Важную роль в поединке отыграл форвард гостей Джонатан Дэвид, дубль которого повлиял на результат.
Лига чемпионов. 3-й тур, 23 октября
Атлетико – Лилль – 1:3
Голы: Альварес, 8 – Жегрова, 61, Дэвид, 74 (пен), 89
Видеообзор матча:
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