Атлетико – Лилль – 1:3. Доги покорили Мадрид. Видео голов и обзор

23 октября прошли заключительные матчи третьего тура Лиги чемпионов.

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Мадридский «Атлетико» в родных стенах отдал победу французскому «Лиллю» – 1:3. Доги уступали по ходу первого тайма, однако в последних 30-и минутах встречи сотворили камбэк.

Важную роль в поединке отыграл форвард гостей Джонатан Дэвид, дубль которого повлиял на результат.

Лига чемпионов. 3-й тур, 23 октября

Атлетико – Лилль – 1:3

Голы: Альварес, 8 – Жегрова, 61, Дэвид, 74 (пен), 89

Видеообзор матча: