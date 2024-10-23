Атлетико Мадрид

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Лига чемпионов
23 октября 2024, 04:38 |
22
0

Атлетико – Лилль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 23 октября в 22:00 по Киеву

23 октября 2024, 04:38 |
22
0
Атлетико – Лилль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

23 октября на «Метрополитано» пройдет матч 3-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Атлетико» встретится с «Лиллем». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Атлетико

Команда в прошлом сезоне оказалась ниже Жироны и чуть не позволила Атлетику потеснить себя из квартета лучших в Примере. Похоже, именно это заставило пойти руководство столичного клуба на активную и не дешевую перестройку состава. В итоге Диего Симеоне заполучил Ле Нормана, Галлахера, Серлота и Альвареса, но при этом не только от Жоау Феликса избавились, но и Морату продали. Но какого-то прорыва не случилось. Столичный клуб продолжает терять очки, и достаточно часто, в рамках Примеры. Но самый болезненный удар Эль Чоло пережил в Лиге Чемпионов. Выиграв в 1-м туре у РБ Лейпциг 2:1, испанцы, такое впечатление, недооценили потенциал Бенфики. И в итоге в Лиссабоне орлы не просто обыграли гранда из соседней страны - все закончилось разгромом 4:0 в пользу португальцев.

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Лилль

Клуб в прошлом сезоне прибавил и занял 4-е место в итоговой таблице. Так что преемник Паулу Фонсеки, Брюно Женезьо, был вынужден официально дебютировать на тренерском посту в квалификации Лиге чемпионов, причем против нового клуба Жозе Моуринью - Фенербачхе. И, пусть и с немалыми трудностями, но выбыли турецких канареек, а потом и пражскую Славию. Групповой этап для догов начался с визита в Португалию, и он тоже оказался неудачным: Спортинг в Лиссабоне выиграл 2:0. Но потом была сенсация: принимая на своем поле мадридский Реал, французы обыграли его. Они реализовали пенальти в раздевалку, а потом смогли так и не пропустить от Мбаппе и компании, сохранив 1:0.

Статистика личных встреч

Доги хотя и начали в последнее время выстреливать, но в целом остаются редким гостем в еврокубках. Это будет их первый визит к матрасникам.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в успех хозяев арены. Но оба клуба прагматичны, так что о зрелищности можно забыть - ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,92).

Прогноз Sport.ua
Атлетико Мадрид
23 октбря 2024 -
22:00
Лилль
Тотал голов меньше 2.5 1.92 Сделать ставку
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Атлетико Мадрид Лилль Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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