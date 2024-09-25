Два дубля и Салах. Ливерпуль отгрузил Вест Хэму 5 голов в Кубке лиги Англии
Игра завершилась со счетом 5:1, единственный мяч лондонцев – автогол Квансы
25 сентября состоялся матч 1/16 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами Ливерпуль и Вест Хэм.
Поединок прошел на стадионе Энфилд. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.
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Дублями за мерсисайдцев отметились Диогу Жота и Коди Гакпо. Еще один гол на счету Мохамеда Салаха.
У лондонского коллектива единственный забитый мяч – автогол Джарелла Квансы на 21-й минуте.
Кубок лиги Англии. 1/16 финала, 25 сентября
Ливерпуль – Вест Хэм – 5:1
Голы: Жота, 25, 49, Салах, 74, Гакпо, 90, 90+3 – Кванса, 21 (автогол)
Удаление: Альварес, 76
The Reds are through to the fourth round of the @Carabao_Cup 🙌🔴 pic.twitter.com/9Li55IXAZP— Liverpool FC (@LFC) September 25, 2024
We exit the Carabao Cup. pic.twitter.com/DqU4bNqONy— West Ham United (@WestHam) September 25, 2024
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