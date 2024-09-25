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  4. Два дубля и Салах. Ливерпуль отгрузил Вест Хэму 5 голов в Кубке лиги Англии
Кубок Английской лиги
Ливерпуль
25.09.2024 22:00 – FT 5 : 1
Вест Хэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
25 сентября 2024, 23:59 | Обновлено 26 сентября 2024, 00:20
193
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Два дубля и Салах. Ливерпуль отгрузил Вест Хэму 5 голов в Кубке лиги Англии

Игра завершилась со счетом 5:1, единственный мяч лондонцев – автогол Квансы

25 сентября 2024, 23:59 | Обновлено 26 сентября 2024, 00:20
193
0
Два дубля и Салах. Ливерпуль отгрузил Вест Хэму 5 голов в Кубке лиги Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

25 сентября состоялся матч 1/16 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами Ливерпуль и Вест Хэм.

Поединок прошел на стадионе Энфилд. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дублями за мерсисайдцев отметились Диогу Жота и Коди Гакпо. Еще один гол на счету Мохамеда Салаха.

У лондонского коллектива единственный забитый мяч – автогол Джарелла Квансы на 21-й минуте.

Кубок лиги Англии. 1/16 финала, 25 сентября

Ливерпуль – Вест Хэм – 5:1

Голы: Жота, 25, 49, Салах, 74, Гакпо, 90, 90+3 – Кванса, 21 (автогол)

Удаление: Альварес, 76

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Ливерпуль Вест Хэм Ливерпуль - Вест Хэм Кубок английской лиги по футболу удаление (красная карточка) автогол Мохамед Салах Диогу Жота Коди Гакпо
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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