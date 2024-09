Два дубля и Салах. Ливерпуль отгрузил Вест Хэму 5 голов в Кубке лиги Англии

25 сентября состоялся матч 1/16 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами Ливерпуль и Вест Хэм.

Поединок прошел на стадионе Энфилд. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.

Дублями за мерсисайдцев отметились Диогу Жота и Коди Гакпо. Еще один гол на счету Мохамеда Салаха.

У лондонского коллектива единственный забитый мяч – автогол Джарелла Квансы на 21-й минуте.

Кубок лиги Англии. 1/16 финала, 25 сентября

Ливерпуль – Вест Хэм – 5:1

Голы: Жота, 25, 49, Салах, 74, Гакпо, 90, 90+3 – Кванса, 21 (автогол)

Удаление: Альварес, 76

The Reds are through to the fourth round of the @Carabao_Cup 🙌🔴 pic.twitter.com/9Li55IXAZP