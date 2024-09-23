Англия23 сентября 2024, 22:55 |
30
0
Ливерпуль – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите самые интересные моменты матча 1/16 финала Кубка английской лиги
23 сентября 2024, 22:55 |
30
0
В среду, 25 сентября, состоится матч 1/16 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами «Ливерпуль» и «Вест Хэм».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Энфилд», что находится в Ливерпуле.
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале Setanta Sports.
Ливерпуль – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ливерпуль – Вест ХэмСмотреть трансляцию
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 сентября 2024, 09:59 29
Надежда Навроцкая считает, что экс-футболист пытается показывать свою приверженность рф
Футбол | 23 сентября 2024, 22:29 0
Младен провел пресс-конференцию после завершения поединка (0:1)
Бокс | 23.09.2024, 09:37
Бокс | 23.09.2024, 00:01
Футбол | 23.09.2024, 15:45
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.09.2024, 07:33 3
21.09.2024, 19:51 2
21.09.2024, 17:49 23
22.09.2024, 07:23 42
22.09.2024, 07:41 4
22.09.2024, 20:21 6
22.09.2024, 07:01 2