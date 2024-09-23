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Кубок Английской лиги
Ливерпуль
25.09.2024 22:00 - : -
Вест Хэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
23 сентября 2024, 22:55 |
30
0

Ливерпуль – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите самые интересные моменты матча 1/16 финала Кубка английской лиги

23 сентября 2024, 22:55 |
30
0
Ливерпуль – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Ливерпуль

В среду, 25 сентября, состоится матч 1/16 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами «Ливерпуль» и «Вест Хэм».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Энфилд», что находится в Ливерпуле.

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале Setanta Sports.

Ливерпуль – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ливерпуль – Вест Хэм
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Ливерпуль Вест Хэм Кубок английской лиги по футболу смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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