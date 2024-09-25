25 сентября на Энфилде состоится матч 1/16 финала Кубка английской лиги между командами Ливерпуль и Вест Хэм. Время начала поединка – 22:00 по Киеву.

Ливерпуль

«Красные» в прошлом сезоне распрощались с Юргеном Клоппом, выиграв Кубок лиги и финишировав на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ. Летом вместо немца на тренерский мостик был приглашён нидерландец Арне Слот и, стоит признать, пока выбор руководства Ливерпуля радует.

В стартовых пяти турах Ливерпуль оформил четыре победы. В том числе на минувших выходных «красные» уверенно в родных стенах разобрались с Борнмутом, отправив в ворота соперника три безответных мяча. Да, у команды Арне Слота случилась осечка, когда дома проиграли Ноттингем Форест с минимальным счётом. Впрочем, уже матч против Милана в Лиге чемпионов (3:1) показал, что это была просто случайность.

Вест Хэм

«Молотобойцы» летом решили отправить в отставку Девида Мойеса, с которым сезоном ранее выиграли Лигу Конференций. В прошлом сезоне Вест Хэм также далеко дошёл в Лиге Европы, однако решающим стал провал в АПЛ, ведь «молотобойцы» финишировали на девятой строчке в турнирной таблице.

На тренерский мостик Вест Хэма руководство пригласило Хулена Лопетеги, одновременно серьезно укрепив состав. На покупку новых игроков в Лондоне потратили без малого 150 миллионов. Однако результаты команды пока не впечатляют. На минувших выходных Вест Хэм со счётом 0:3 уступил в домашнем матче Челси. В целом в пяти поединках у Вест Хэма только одна победа при трёх поражениях.

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Статистика личных встреч



Ливерпуль до недавнего времени не испытывал проблемы в поединках с Вест Хэмом. «Красные» оформили пять побед кряду в АПЛ, однако минувшей весной Вест Хэм зацепился за очки на «Энфилде».

Прогноз на матч

Ливерпуль по праву считается фаворитом и вряд ли Слот забросит идею выиграть этот Кубок. Настрой будет что надо, поэтому фора (-1) за хороший коэффициент 1.61 смотрится неплохо.