Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка лиги Англии
Кубок Английской лиги
Ливерпуль
25.09.2024 22:00 - : -
Вест Хэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
25 сентября 2024, 02:57 | Обновлено 25 сентября 2024, 03:17
12
0

Ливерпуль – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка лиги Англии

Поединок состоится 25 сентября в 22:00 по Киеву

25 сентября 2024, 02:57 | Обновлено 25 сентября 2024, 03:17
12
0
Ливерпуль – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка лиги Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

25 сентября на Энфилде состоится матч 1/16 финала Кубка английской лиги между командами Ливерпуль и Вест Хэм. Время начала поединка – 22:00 по Киеву.

Ливерпуль

«Красные» в прошлом сезоне распрощались с Юргеном Клоппом, выиграв Кубок лиги и финишировав на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ. Летом вместо немца на тренерский мостик был приглашён нидерландец Арне Слот и, стоит признать, пока выбор руководства Ливерпуля радует.

В стартовых пяти турах Ливерпуль оформил четыре победы. В том числе на минувших выходных «красные» уверенно в родных стенах разобрались с Борнмутом, отправив в ворота соперника три безответных мяча. Да, у команды Арне Слота случилась осечка, когда дома проиграли Ноттингем Форест с минимальным счётом. Впрочем, уже матч против Милана в Лиге чемпионов (3:1) показал, что это была просто случайность.

Вест Хэм

«Молотобойцы» летом решили отправить в отставку Девида Мойеса, с которым сезоном ранее выиграли Лигу Конференций. В прошлом сезоне Вест Хэм также далеко дошёл в Лиге Европы, однако решающим стал провал в АПЛ, ведь «молотобойцы» финишировали на девятой строчке в турнирной таблице.

На тренерский мостик Вест Хэма руководство пригласило Хулена Лопетеги, одновременно серьезно укрепив состав. На покупку новых игроков в Лондоне потратили без малого 150 миллионов. Однако результаты команды пока не впечатляют. На минувших выходных Вест Хэм со счётом 0:3 уступил в домашнем матче Челси. В целом в пяти поединках у Вест Хэма только одна победа при трёх поражениях.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ!

Статистика личных встреч

Ливерпуль до недавнего времени не испытывал проблемы в поединках с Вест Хэмом. «Красные» оформили пять побед кряду в АПЛ, однако минувшей весной Вест Хэм зацепился за очки на «Энфилде».

Прогноз на матч

Ливерпуль по праву считается фаворитом и вряд ли Слот забросит идею выиграть этот Кубок. Настрой будет что надо, поэтому фора (-1) за хороший коэффициент 1.61 смотрится неплохо.

Прогноз Sport.ua
Ливерпуль
25 сентября 2024 -
22:00
Вест Хэм
Фора Ливерпуля (-1) 1.61 Сделать ставку
По теме:
Манчестер Юнайтед – Твенте. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Арсенал – Болтон. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка лиги Англии
В Лондоне оценили вклад Мудрика в победу Челси над Барроу. Есть и лучше
Ливерпуль Вест Хэм Ливерпуль - Вест Хэм Кубок английской лиги по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Самый дорогой голкипер в истории играет за Борнмут. Как так получилось?
Футбол | 24 сентября 2024, 15:12 3
Самый дорогой голкипер в истории играет за Борнмут. Как так получилось?
Самый дорогой голкипер в истории играет за Борнмут. Как так получилось?

Рассказываем о карьерных перипетиях Кепы Аррисабалаги

В Челси провели разговор с Мудриком и рассказали о его месте в клубе
Футбол | 24 сентября 2024, 12:37 10
В Челси провели разговор с Мудриком и рассказали о его месте в клубе
В Челси провели разговор с Мудриком и рассказали о его месте в клубе

Лондонцы четко дали понять, что Михаил борется за свое будущее

Топ-клуб рассматривает трансфер Мудрика после продажи легендарного форварда
Футбол | 24.09.2024, 21:58
Топ-клуб рассматривает трансфер Мудрика после продажи легендарного форварда
Топ-клуб рассматривает трансфер Мудрика после продажи легендарного форварда
Источник: знаменитый экс-игрок МЮ и Реала заканчивает карьеру
Футбол | 25.09.2024, 02:23
Источник: знаменитый экс-игрок МЮ и Реала заканчивает карьеру
Источник: знаменитый экс-игрок МЮ и Реала заканчивает карьеру
ФЬЮРИ: «Джошуа? Мне плевать на этого мешка, ведь есть Усик, который...»
Бокс | 24.09.2024, 07:37
ФЬЮРИ: «Джошуа? Мне плевать на этого мешка, ведь есть Усик, который...»
ФЬЮРИ: «Джошуа? Мне плевать на этого мешка, ведь есть Усик, который...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известно, сколько денег заработал Дюбуа, нокаутировав Джошуа в мегафайте
Известно, сколько денег заработал Дюбуа, нокаутировав Джошуа в мегафайте
24.09.2024, 00:01 4
Бокс
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Лацио
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Лацио
24.09.2024, 11:05
Футбол
Полузащитник МЮ начал процесс получения украинского гражданства
Полузащитник МЮ начал процесс получения украинского гражданства
23.09.2024, 15:52 29
Футбол
Леннокс Льюис назвал короля хевивейта после мегафайта Джошуа – Дюбуа
Леннокс Льюис назвал короля хевивейта после мегафайта Джошуа – Дюбуа
23.09.2024, 00:01 2
Бокс
Гвардиола назвал лучшего опорного полузащитника современности
Гвардиола назвал лучшего опорного полузащитника современности
23.09.2024, 07:43
Футбол
Карл ФРОЧ: «Дюбуа – не чемпион мира, но реванш с Усиком...»
Карл ФРОЧ: «Дюбуа – не чемпион мира, но реванш с Усиком...»
23.09.2024, 08:27 7
Бокс
Барселона нашла неожиданную замену тер Штегену. Он – экс-игрок Реала
Барселона нашла неожиданную замену тер Штегену. Он – экс-игрок Реала
23.09.2024, 18:22
Футбол
Северная Корея выиграла чемпионат мира по футболу. И это не шутка
Северная Корея выиграла чемпионат мира по футболу. И это не шутка
23.09.2024, 16:23 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем