Есть два новичка. Заявка Франции на матчи Лиги наций

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам опубликовал заявку команды на сентябрьские матчи Лиги наций против Италии и Бельгии (6 и 9 сентября соответственно).

Вратари: Альфонс Ареола, Майк Меньян, Брис Самба.

Защитники: Джонатан Клаусс, Уэсли Фофана, Ибраима Конате, Жюль Кунде, Тео Эрнандес, Ферлан Менди, Вильям Салиба, Дайо Упамекано.

Полузащитники: Юссуф Фофана, Н'Голо Канте, Ману Коне, Орельен Тчуамени, Уоррен Заир-Эмери.

Нападающие: Брэдли Баркола, Усман Дембеле, Майкл Олисе, Рандаль Коло Муани, Маркус Тюрам, Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн.

Для хавбека «Боруссии» Менхенгладбах Ману Коне и вингера «Баварии» Майкла Олисе это первые в карьере вызовы в сборную Франции.

𝗕𝗮𝗰𝗸 𝘁𝗼 𝗯𝘂𝘀𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀 🧳😄



📋 The France squad for the next two Nations League matches, against Italy 🇮🇹 and Belgium 🇧🇪



First call-ups for 𝐌𝐚𝐧𝐮 𝐊𝐨𝐧𝐞́ and 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐥 𝐎𝐥𝐢𝐬𝐞 👋#FiersdetreBleus pic.twitter.com/bkJ2HFn4jD