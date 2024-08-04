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  4. Ворскла – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
04 августа 2024, 17:15 |
1050
1

Ворскла – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1-го тура УПЛ 2024/25

04 августа 2024, 17:15 |
1050
1
Ворскла – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Шахтер

4 августа проходит матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги между командами Ворскла Полтава и Шахтер Донецк.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе имени Алексея Бутовского в Полтаве. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.

Украинская Премьер-лига. 1-й тур

Ворскла – Шахтер – 0:4 (матч продолжается)

Голы: Матвиенко, 8, 68, Зубков, 31, Судаков, 67 (пен.)

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Матвиенко, 8 мин.

ГОЛ! 0:2 Зубков, 31 мин.

ГОЛ! 0:3 Судаков, 67 мин. (пен.)

ГОЛ! 0:4 Матвиенко, 68 мин.

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Ворскла Полтава Шахтер Донецк Ворскла - Шахтер видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Николай Матвиенко Георгий Судаков пенальти Александр Зубков
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Весняна Сова
А лавi Олiмп сбУ була потасовка? Чого Сiкан з фiнгалом? 
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