Ворскла – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1-го тура УПЛ 2024/25
4 августа проходит матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги между командами Ворскла Полтава и Шахтер Донецк.
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Поединок проходит на стадионе имени Алексея Бутовского в Полтаве. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.
Украинская Премьер-лига. 1-й тур
Ворскла – Шахтер – 0:4 (матч продолжается)
Голы: Матвиенко, 8, 68, Зубков, 31, Судаков, 67 (пен.)
(новость обновляется)
ГОЛ! 0:1 Матвиенко, 8 мин.
⚽️ Перший гол «Шахтаря» в новому сезоні вийшов 🔥🔥🔥— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 4, 2024
🚀 Потужний удар Миколи Матвієнка в матчі з «Ворсклою» 👏🏻#Shakhtar #ВорсклаШахтар pic.twitter.com/t2Ms32owNv
ГОЛ! 0:2 Зубков, 31 мин.
👏🏻 Перший гол Олександра Зубкова в новому сезоні! ⚽️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 4, 2024
🅰️ Оцініть цей асист Кевіна 😍#Shakhtar #ВорсклаШахтар pic.twitter.com/oDx0aWsVLz
ГОЛ! 0:3 Судаков, 67 мин. (пен.)
⚽️ Георгій Судаков упевнено реалізував пенальті в матчі з «Ворсклою» 👏🏻#Shakhtar #ВорсклаШахтар pic.twitter.com/DYZ0bG6PCL— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 4, 2024
ГОЛ! 0:4 Матвиенко, 68 мин.
🔥 4:0! 😍 Дубль Миколи Матвієнка! ⚽️⚽️#Shakhtar #ВорсклаШахтар pic.twitter.com/7tlfKDSg9V— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 4, 2024
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