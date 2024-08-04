Ворскла – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

4 августа проходит матч 1-го тура Украинской Премьер-лиги между командами Ворскла Полтава и Шахтер Донецк.

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Поединок проходит на стадионе имени Алексея Бутовского в Полтаве. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.

Украинская Премьер-лига. 1-й тур

Ворскла – Шахтер – 0:4 (матч продолжается)

Голы: Матвиенко, 8, 68, Зубков, 31, Судаков, 67 (пен.)

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Матвиенко, 8 мин.

⚽️ Перший гол «Шахтаря» в новому сезоні вийшов 🔥🔥🔥



🚀 Потужний удар Миколи Матвієнка в матчі з «Ворсклою» 👏🏻#Shakhtar #ВорсклаШахтар pic.twitter.com/t2Ms32owNv — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 4, 2024

ГОЛ! 0:2 Зубков, 31 мин.

👏🏻 Перший гол Олександра Зубкова в новому сезоні! ⚽️



🅰️ Оцініть цей асист Кевіна 😍#Shakhtar #ВорсклаШахтар pic.twitter.com/oDx0aWsVLz — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 4, 2024

ГОЛ! 0:3 Судаков, 67 мин. (пен.)

ГОЛ! 0:4 Матвиенко, 68 мин.