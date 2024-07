Еще один чемпион мира перейдет в клуб-новичок Серии А

Итальянский «Комо» вскоре подпишет французского центрального защитника Рафаэля Варана, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, контракт 31-летнего футболиста с клубом-новичком Серии А будет действовать на протяжении двух следующих сезонов. Также в соглашении будет предусмотрена опция продления сотрудничества еще на 1 год.

В сезоне 2023/24 Рафаэль Варан провел 32 матча за «Манчестер Юнайтед», отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона мира 2018 года в 20 миллионов евро.

Ранее «Комо» объявил о подписании чемпиона мира 2010 года Пепе Рейны.

🚨🔵 Raphael Varane to Como, here we go! Documents ready and set to be signed.



Former Real Madrid and Man United CB will play in Serie A under Cesc Fabregas as manager.



Understand Varane will sign two year deal until June 2026 + option until 2027.



Exclusive story, confirmed. pic.twitter.com/ulfJ2pIuXS