Игроки Уругвая подрались с фанатами Колумбии после матча на Кубке Америки

Несколько футболистов сборной Уругвая во главе с Дарвином Нуньесом стали участниками стычки с колумбийскими болельщиками после полуфинального матча Кубка Америки, который состоялся в ночь на 11 июня в Шарлотт (США) и завершился победой сборной Колумбии (1:0).

После игры на стадионе вспыхнули драка между болельщиками на трибунах. Игрокам пришлось выйти из игровой зоны в сектора, ведь инцидент имел место там, где на стадионе находились их семьи, включая детей.

В центре инцидента оказался нападающий «Ливерпуля» Нуньес, а рядом с ним находились защитник «Барселоны » Рональд Араухо и защитник «Атлетико» Мадрид Хосе Мария Хименес.

Колумбийские болельщики сталкивались с болельщиками и игроками сборной Уругвая, в ход шли различные предметы, в том числе – банки из-под напитков.

Лишь запоздалое вмешательство сотрудников службы безопасности привело к тому, что футболисты вернулись на поле вместе с некоторыми членами своих семей, которые последовали за ними.

Капитан сборной Уругвая Хименес по итогам случившегося заявил, что игроки опасались за безопасность своих семей и были вынуждены встать на их защиту.

A number of Uruguayan players, including Darwin Núñez, appeared to clash with Colombian fans after the semi-final of Copa America.



