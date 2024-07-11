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Кубок Америки
11 июля 2024, 07:42 | Обновлено 11 июля 2024, 07:50
678
0

Игроки Уругвая подрались с фанатами Колумбии после матча на Кубке Америки

Инцидент произошел прямо на трибуне

11 июля 2024, 07:42 | Обновлено 11 июля 2024, 07:50
678
0
Игроки Уругвая подрались с фанатами Колумбии после матча на Кубке Америки
Getty Images/Global Images Ukraine

Несколько футболистов сборной Уругвая во главе с Дарвином Нуньесом стали участниками стычки с колумбийскими болельщиками после полуфинального матча Кубка Америки, который состоялся в ночь на 11 июня в Шарлотт (США) и завершился победой сборной Колумбии (1:0).

После игры на стадионе вспыхнули драка между болельщиками на трибунах. Игрокам пришлось выйти из игровой зоны в сектора, ведь инцидент имел место там, где на стадионе находились их семьи, включая детей.

В центре инцидента оказался нападающий «Ливерпуля» Нуньес, а рядом с ним находились защитник «Барселоны » Рональд Араухо и защитник «Атлетико» Мадрид Хосе Мария Хименес.

Колумбийские болельщики сталкивались с болельщиками и игроками сборной Уругвая, в ход шли различные предметы, в том числе – банки из-под напитков.

Лишь запоздалое вмешательство сотрудников службы безопасности привело к тому, что футболисты вернулись на поле вместе с некоторыми членами своих семей, которые последовали за ними.

Капитан сборной Уругвая Хименес по итогам случившегося заявил, что игроки опасались за безопасность своих семей и были вынуждены встать на их защиту.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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