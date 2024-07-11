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  4. Англия – в финале Евро, Ребров остается, вылет Свитолиной, ничья Динамо
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11 июля 2024, 06:10 |
2774
0

Англия – в финале Евро, Ребров остается, вылет Свитолиной, ничья Динамо

Главные новости за 10 июля на Sport.ua

11 июля 2024, 06:10 |
2774
0
Англия – в финале Евро, Ребров остается, вылет Свитолиной, ничья Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 10 июля. –

1А. Гениальная замена Саутгейта. Сборная Англии обыграла Нидерланды
Англичане одержали волевую победу и сыграют против Испании за трофей

1Б. Битва за трофей. Определена финальная пара чемпионата Европы 2024
В решающем матче 14 июля в Берлине сыграют Испания и Англия

1В. Нидерланды – Англия – 1:2. Безумная развязка полуфинала! Видео голов, обзор
Смотрите самые интересные моменты матча ЧЕ

2A. Колумбия в меньшинстве переиграла Уругвай в полуфинале Копа Америка 2024
Игра завершилась минимальной победой колумбийцев со счетом 1:0

2Б. Возьмет ли Месси трофей? Определена финальная пара Копа Америка 2024
В ночь на 15 июля в поединке за титул сойдутся сборные Аргентины и Колумбии

3А. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо сообщило о разрыве контракта с Кендзерой
Томаш стал свободным агентом

3Б. Источник: Динамо получило 400 тысяч евро от ПАОКа за Кендзеру
Киевляне, в свою очередь, заявили о том, что Томаш стал свободным агентом

4А. УАФ оценила работу Реброва. Тренер остается в сборной Украины
Шевченко подвел итоги выступлений сборной Украины на Евро-2024

4Б. Шевченко отреагировал на возможную работу итальянца Малдеры в штабе Реброва
Сергею Реброву и его штабу со стороны ассоциации – полное доверие

5А. Свитолина проиграла четвертой ракетке мира в 1/4 финала на Уимблдоне
Элина в двух сетах уступила Елене Рыбакиной из Казахстана

5Б. Дальше без Свитолиной. Известны все участницы 1/2 финала на Уимблдоне
В борьбе за трофей украинок не осталось

5В. Определены все участники 1/2 финала на Уимблдоне у мужчин
Три из четырех полуфиналистов играли на этой стадии и в прошлом году

6А. Дебют Пихаленка. Динамо в спарринге расписало сухую ничью с Падерборном
За киевский клуб первый матч провел Александр Пихаленок

6Б. Кривбасс устроил голевую перестрелку с чемпионом Швейцарии Янг Бойз
Матч завершился вничью 2:2

7. УАФ провела консультации по натурализации бразильца Шахтера – источник
Педриньо может стать игроком сборной Украины?

8. Ничья для Беседина и Макаренко. Сыграны матчи 1-го раунда Лиги чемпионов
Ордабасы из Казахстана сыграл в нулевую ничью с клубом Петрокуб из Молдовы

9. Новый претендент на Лунина! Легендарный клуб АПЛ хочет подписать украинца
«Ливерпуль» заинтересовался услугами украинского стража ворот

10. Англия не впечатляет на Евро-2024, но у нее есть свой особенный козырь
Команда Гарета Саутгейта готова терпеть и держать удар, а затем вырвать победу в серии пенальти

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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