Англия – в финале Евро, Ребров остается, вылет Свитолиной, ничья Динамо

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 10 июля. –

1А. Гениальная замена Саутгейта. Сборная Англии обыграла Нидерланды

Англичане одержали волевую победу и сыграют против Испании за трофей

1Б. Битва за трофей. Определена финальная пара чемпионата Европы 2024

В решающем матче 14 июля в Берлине сыграют Испания и Англия

1В. Нидерланды – Англия – 1:2. Безумная развязка полуфинала! Видео голов, обзор

Смотрите самые интересные моменты матча ЧЕ

2A. Колумбия в меньшинстве переиграла Уругвай в полуфинале Копа Америка 2024

Игра завершилась минимальной победой колумбийцев со счетом 1:0

2Б. Возьмет ли Месси трофей? Определена финальная пара Копа Америка 2024

В ночь на 15 июля в поединке за титул сойдутся сборные Аргентины и Колумбии

3А. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо сообщило о разрыве контракта с Кендзерой

Томаш стал свободным агентом

3Б. Источник: Динамо получило 400 тысяч евро от ПАОКа за Кендзеру

Киевляне, в свою очередь, заявили о том, что Томаш стал свободным агентом

4А. УАФ оценила работу Реброва. Тренер остается в сборной Украины

Шевченко подвел итоги выступлений сборной Украины на Евро-2024

4Б. Шевченко отреагировал на возможную работу итальянца Малдеры в штабе Реброва

Сергею Реброву и его штабу со стороны ассоциации – полное доверие

5А. Свитолина проиграла четвертой ракетке мира в 1/4 финала на Уимблдоне

Элина в двух сетах уступила Елене Рыбакиной из Казахстана

5Б. Дальше без Свитолиной. Известны все участницы 1/2 финала на Уимблдоне

В борьбе за трофей украинок не осталось

5В. Определены все участники 1/2 финала на Уимблдоне у мужчин

Три из четырех полуфиналистов играли на этой стадии и в прошлом году

6А. Дебют Пихаленка. Динамо в спарринге расписало сухую ничью с Падерборном

За киевский клуб первый матч провел Александр Пихаленок

6Б. Кривбасс устроил голевую перестрелку с чемпионом Швейцарии Янг Бойз

Матч завершился вничью 2:2

7. УАФ провела консультации по натурализации бразильца Шахтера – источник

Педриньо может стать игроком сборной Украины?

8. Ничья для Беседина и Макаренко. Сыграны матчи 1-го раунда Лиги чемпионов

Ордабасы из Казахстана сыграл в нулевую ничью с клубом Петрокуб из Молдовы

9. Новый претендент на Лунина! Легендарный клуб АПЛ хочет подписать украинца

«Ливерпуль» заинтересовался услугами украинского стража ворот

10. Англия не впечатляет на Евро-2024, но у нее есть свой особенный козырь

Команда Гарета Саутгейта готова терпеть и держать удар, а затем вырвать победу в серии пенальти