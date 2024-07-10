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Уимблдон
10 июля 2024, 21:26 | Обновлено 10 июля 2024, 21:28
1290
0

Определены все участники 1/2 финала на Уимблдоне у мужчин

Три из четырех полуфиналистов играли на этой стадии и в прошлом году

10 июля 2024, 21:26 | Обновлено 10 июля 2024, 21:28
1290
0
Определены все участники 1/2 финала на Уимблдоне у мужчин
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Музетти

10 июля на кортах Уимблдона-2024 должны были пройти матчи 1/4 финала в нижней части мужской сетки.

Но первая встреча между Алексом де Минауром и Новаком Джоковичем не состоялась, австралиец не смог выйти на матч из-за травмы. Сербский теннисист прошел в полуфинал без борьбы.

Второй матч был сыгран, итальянец Лоренцо Музетти оказался сильнее американца Тэйлора Фритца.

Уимблдон. 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Лоренцо Музетти [25] – Тэйлор Фритц [13] – 3:6, 7:6(5), 6:2, 3:6, 6:1
Алекс де Минаур [9] – Новак Джокович [2] – техническая победа

Уимблдон. Пары 1/2 финала

Даниил Медведев [5] – Карлос Алькарас [3]
Лоренцо Музетти [25] – Новак Джокович [2]

Отметим, что в прошлом году на стадии 1/2 финала также играли Медведев, Алькарас и Джокович. Для Музетти – это первый полуфинал турнира Grand Slam.

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Тейлор Фритц Даниил Медведев Томми Пол Алекс де Минаур Новак Джокович Янник Синнер Лоренцо Музетти Карлос Алькарас (теннисист) Уимблдон-2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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