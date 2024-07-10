Определены все участники 1/2 финала на Уимблдоне у мужчин

10 июля на кортах Уимблдона-2024 должны были пройти матчи 1/4 финала в нижней части мужской сетки.

Но первая встреча между Алексом де Минауром и Новаком Джоковичем не состоялась, австралиец не смог выйти на матч из-за травмы. Сербский теннисист прошел в полуфинал без борьбы.

Второй матч был сыгран, итальянец Лоренцо Музетти оказался сильнее американца Тэйлора Фритца.

Уимблдон. 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Лоренцо Музетти [25] – Тэйлор Фритц [13] – 3:6, 7:6(5), 6:2, 3:6, 6:1

Алекс де Минаур [9] – Новак Джокович [2] – техническая победа

Уимблдон. Пары 1/2 финала

Даниил Медведев [5] – Карлос Алькарас [3]

Лоренцо Музетти [25] – Новак Джокович [2]

Отметим, что в прошлом году на стадии 1/2 финала также играли Медведев, Алькарас и Джокович. Для Музетти – это первый полуфинал турнира Grand Slam.