Англия не впечатляет на Евро-2024, но у нее есть свой особенный козырь

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Перед началом Евро-2024 многие специалисты и журналисты, в том числе и автор этих строк, причисляли сборную Англии к числу безоговорочных фаворитов турнира. Подопечные Гарета Саутгейта, который является главным тренером «трех львов» уже почти восемь лет, представляют собой команду, собранную из топовых исполнителей, играющих ключевые роли в клубах английской Премьер-лиги и сильнейших чемпионатах европейского континента.

По многим показателям сборная Англии – одна из лучших футбольных сборных Европы на сегодняшний день, однако на Евро-2024 «три льва» пока не демонстрируют, пожалуй, и 70% своего потенциала и возможностей. Из довольно «проходной» группы с Данией, Словенией и Сербией островитяне пусть и вышли с первого места, однако в трех матчах добыли лишь одну победу при двух ничьих и крайне скромном показателе забитых и пропущенных мячей (2-1).

В 1/8 финала англичане лишь в дополнительное время вырвали победу у Словакии (2:1), а в четвертьфинале их судьба и вовсе оказалась на волоске, когда Брель Эмболо на 75-й минуте подкараулил ошибку защитников «трех львов» и отправил мяч в сетку. Гол Сака на 80-й минуте помог Англии перевести матч во второй на этом турнире для команды Саутгейта овертайм, а за ним – и в серию пенальти, победа в которой оказалась для островитян наиболее крупной за последние 34 года.

Последний фактор не стоит считать случайностью. Если начинать анализировать, то становится очевидным, что тренировки, замены и даже выбор состава на Евро-2024 у Саутгейта были направлены на то, чтобы в нужный момент на поле в рядах его подопечных оказались именно те футболисты, которые способны решить поставленную задачу, то есть выиграть послематчевую серию пенальти.

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

Со Швейцарией все получилось великолепно: игроки сборной Англии впервые за десять последних попыток на крупных международных турнирах реализовали все пять ударов с 11-метровой отметки в послематчевой серии (на Евро-1996, чтобы одолеть испанцев в четвертьфинале «трем львам» потребовались реализовать четыре удара из четырех).

На протяжении нескольких последних десятилетий у англичан, как и у сборной Нидерландов, была не лучшая слава в аспекте серий послематчевых пенальти. Болельщики «трех львов» без труда назовут сразу несколько примеров, когда их любимцы в ответственный момент допускали невероятные промахи, стоившие дальнейшего прохождения по плей-офф. Чего стоит только необъяснимый фейл мастера стандартов Дэвида Бекхэма в четвертьфинале Евро-2004 против Португалии, когда островитяне проиграли команде юного Криштиану Роналду со счетом 5:6.

Эксперты GGBET оценивают шансы сборной Англии на победу на Евро-2024 коэффициентом 3.75.

Великое возрождение Англии как команды, качественно выполняющей пенальти, началось осенью 2017 года, после того как они обеспечили себе квалификацию на чемпионат мира-2018, а помощник тренера Стив Холланд взял на себя ответственность за проект, который должен был принести островитянам первую победу на чемпионате мира с 1966 года. На ЧМ-2018 «трем львам» уже в 1/8 финала против Колумбии (1:1) пришлось бить послематчевые пенальти, и подопечные Саутгейта вышли из этой серии победителями (4:3). Затем англичане в четвертьфинале обыграли Швецию (2:0), а в полуфинале чуть-чуть вновь не дотянули до серии пенальти против хорватов, уступив балканцам со счетом 1:2 в овертаймах (все решил гол Манджукича на 109-й минуте).

Getty Images/Global Images Ukraine. Стив Холланд (слева) и Гарет Саутгейт празднуют победу в четвертьфинале Евро-2024 над Швейцарией в серии пенальти – 5:3

В 2019 году сборная Англии добыла еще одну победу в послематчевой серии 11-метровых. В матче за третье место в рамках Лиги наций островитяне одолели швейцарцев по ударам «с точки» со счетом 6:5. Однако свою самую важную серию «три льва» все-таки проиграли – 11 июля 2021 года в финале Евро-2020 островитяне уступили Италии (1:1, 2:3 – по пенальти)…

Гарет Саутгейт в частной беседе признавал, что в тот вечер на «Уэмбли» он находился под бешенным давлением, так как англичане были близки к тому, чтобы завоевать свой первый за 55 лет серьезный трофей. На 120-й минуте в финале Евро-2020 коуч английской сборной выпустил на замену Маркуса Рэшфорда и Джейдона Санчо – специально под серию пенальти. Но эта ставка не сработала: оба игрока свои попытки не реализовали, поставив под удар критики как себя, так и своего наставника.

Еще на ЧМ-2018 было известно, что в сборной Англии производилось специальное ранжирование всех 23 футболистов, находившихся в заявке на турнир, с точки зрения их умений исполнять 11-метровые. С тех пор подобная практика в стане «трех львов» остается в силе, и что интересно – самим футболистам тренеры никогда не сообщают, кто и на каком месте находится в «пенальтийной иерархии».

Стив Холланд, отвечающий за подготовку 11-метровых в штабе Саутгейта, не раскрывал своим футболистам потенциальный порядок пробития пенальти и в матче против Швейцарии – вплоть до того самого момента, когда рефери дал финальный свисток и стало очевидно: серии не избежать. Это делалось для того, чтобы не подвергать игроков дополнительному давлению, когда планы по ходу матча могут пойти наперекосяк. Например, из-за травмы в овертайме пришлось менять Гарри Кейна, и это, в случае если бы игроки «трех львов» к тому моменту уже знали, что форвард «Баварии» точно будет одним из первой пятерки исполнителей 11-метровых, могло бы повлиять на решительность и психологию тех, кто шел «в глубине» списка исполнителей пенальти.

Еще одним важным нововведением Холланда было то, что каждому члену тренерского штаба сборной Англии отводится определенная роль во время подготовки к серии пенальти, а еще за каждым специалистом закреплялся один или несколько исполнителей, с которыми коуч должен персонально отрабатывать 11-метровые. Смысл этого решения заключается в том, чтобы обеспечить спокойную рабочую обстановку с минимальным количеством отвлекающих факторов и минимальным количеством давления.

Также важным элементом еще со времен ЧМ-2018 в тренировочном лагере сборной Англии является отработка исполнения пенальти каждым игроком индивидуально. Несмотря на свое непринужденное поведение в серии против швейцарцев, Коул Палмер и Айван Тоуни, в частности, как сообщается, были буквально одержимы пенальти и в течение последнего месяца забивали мяч за мячом в углы ворот Джордана Пикфорда, Дина Хендерсона и Аарона Рэмсдейла на базе в Эрфурте.

Getty Images/Global Images Ukraine. Айван Тоуни забивает с пенальти швейцарцам

Кроме того, Саутгейт, оглашая список игроков, которые поедут на Евро-2024, сознательно взял в команду побольше футболистов, считающихся специалистами по исполнению 11-метровых штрафных ударов. Именно это решение тренера, как сообщают британские инсайдеры, позволило оказаться в заявке Айвану Тоуни – центрфорварду «Брентфорда», который в АПЛ-2023/24 забил лишь 4 мяча в 17 поединках и сохранял «голевое молчание» в турнире с февраля.

Также тренерский штаб сборной Англии имел возможность протестировать мастерство исполнения пенальти, в частности, Палмером и Тоуни, в товарищеских матчах, которые островитяне провели в текущем году до старта Евро-2024 – против бельгийцев и боснийцев. Оба игрока забили, и тем самым дополнительно убедили Саутгейта, что на них можно положиться.

Неудивительно и то, что в игре против Швейцарии Саутгейт, несмотря на критику со стороны болельщиков и экспертов, откровенно затягивал с заменами. Палмер, Тоуни и Эзе появились на поле в тот момент, когда тренерский штаб «трех львов» осознал: дело вполне может закончиться серией пенальти, и готовиться к ней нужно уже сейчас. На 115-й минуте на зеленом газоне объявился и Трент Александер-Арнольд, которому в итоге было доверено исполнить пятый, решающий, удар. В отличие от финала Евро-2020, когда Рэшфорд и Санчо выходили прямо под саму серию 11-метровых, в четвертьфинале Евро-2024 против Швейцарии защитнику «Ливерпуля» было дано несколько минут для акклиматизации и понимания атмосферы игры, прежде чем та перейдет к пенальти. И это также является хорошим примером того, как тренерский штаб Саутгейта реагирует на прежние свои просчеты и ошибки.

Да, на этом чемпионате Европы сборная Англии совсем не демонстрирует тот футбол, которого от него ожидали многие. Кажется, что «три льва» действуют чересчур сосредоточенно, закрыто, скучно и даже примитивно, учитывая качество и мастерство футболистов, которые есть под рукой у Саутгейта. Однако главный тренер «трех львов» и его ассистенты прекрасно понимают, что за красивый футбол, но без трофея, их никто не похвалит, а то и вовсе отправят в отставку, а вот победа на Евро-2024 смоет все прежние «грехи» и возведет в статус героев.

Возможно, турнирный путь сборной Англии на Евро-2024 и является непрезентабельным, однако и выход в полуфинал турнира для «трех львов» абсолютно неслучаен. У этой команды есть слабости, но также она обладает и своим особенным козырем, который, вероятно, вновь пригодится подопечным Саутгейта уже в матче против Нидерландов…