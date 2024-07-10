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Сборная УКРАИНЫ
10 июля 2024, 18:23 | Обновлено 10 июля 2024, 18:30
670
0

Шевченко отреагировал на возможную работу итальянца Малдеры в штабе Реброва

Сергею Реброву и его штабу со стороны ассоциации – полное доверие

10 июля 2024, 18:23 | Обновлено 10 июля 2024, 18:30
670
0
Шевченко отреагировал на возможную работу итальянца Малдеры в штабе Реброва
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Как стало известно Sport.ua, итальянского специалиста Андреа Мальдеры, который в свое время помогал Андрею Шевченко в национальной сборной Украины, не будет среди ассистентов нынешнего главного тренера Сергея Реброва.

По информации нашего источника, в кулуарах сегодняшнего заседания Исполкома УАФ президент этой общественной организации Андрей Шевченко назвал вариант с возвращением Мальдеры выдумкой журналистов, уточнив, что к Сергею Реброву и его штабу – полное доверие и о каких-то кадровых изменениях не может быть и речи.

Ранее сообщалось, что итальянский специалист Андреа Мальдера может вернуться в сборную Украины по футболу.

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Андрей Шевченко Андреа Мальдера сборная Украины по футболу Сергей Ребров инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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