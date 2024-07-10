Шевченко отреагировал на возможную работу итальянца Малдеры в штабе Реброва
Сергею Реброву и его штабу со стороны ассоциации – полное доверие
Как стало известно Sport.ua, итальянского специалиста Андреа Мальдеры, который в свое время помогал Андрею Шевченко в национальной сборной Украины, не будет среди ассистентов нынешнего главного тренера Сергея Реброва.
По информации нашего источника, в кулуарах сегодняшнего заседания Исполкома УАФ президент этой общественной организации Андрей Шевченко назвал вариант с возвращением Мальдеры выдумкой журналистов, уточнив, что к Сергею Реброву и его штабу – полное доверие и о каких-то кадровых изменениях не может быть и речи.
Ранее сообщалось, что итальянский специалист Андреа Мальдера может вернуться в сборную Украины по футболу.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда де ла Фуэнте даже с дисквалифицированными лидерами оказалась сильнее
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Евро-2024