Шевченко отреагировал на возможную работу итальянца Малдеры в штабе Реброва

Как стало известно Sport.ua, итальянского специалиста Андреа Мальдеры, который в свое время помогал Андрею Шевченко в национальной сборной Украины, не будет среди ассистентов нынешнего главного тренера Сергея Реброва.

По информации нашего источника, в кулуарах сегодняшнего заседания Исполкома УАФ президент этой общественной организации Андрей Шевченко назвал вариант с возвращением Мальдеры выдумкой журналистов, уточнив, что к Сергею Реброву и его штабу – полное доверие и о каких-то кадровых изменениях не может быть и речи.

Ранее сообщалось, что итальянский специалист Андреа Мальдера может вернуться в сборную Украины по футболу.