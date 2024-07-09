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  4. Мальдера может вернуться в сборную Украины. Известно, на какую должность
Сборная УКРАИНЫ
09 июля 2024, 15:25 | Обновлено 09 июля 2024, 16:33
1364
0

Мальдера может вернуться в сборную Украины. Известно, на какую должность

Итальянский специалист может войти в тренерский штаб Сергея Реброва

09 июля 2024, 15:25 | Обновлено 09 июля 2024, 16:33
1364
0
Мальдера может вернуться в сборную Украины. Известно, на какую должность
УАФ. Андреа Мальдера

Итальянский специалист Андреа Мальдера может вернуться в сборную Украины по футболу.

По информации портала «Динамомания», УАФ предложила Мальдере должность ассистента главного тренера сборной Украины Сергея Реброва. Последним местом работы Мальдеры был английский клуб «Брайтон», где он был помощником Роберто Де Дзерби. Андреа покинул «чаек» 30 июня и пока остается без работы.

Мальдера уже занимал должность ассистента главного тренера желто-синих с 2016-го по 2021 год при Андрее Шевченко.

Ранее сообщалось, что Мальдера может заменить Реброва на посту главного тренера сборной Украины.

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Андреа Мальдера Сергей Ребров сборная Украины по футболу назначение тренера
Дмитро Олійник Источник: Динамомания
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