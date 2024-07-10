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  4. Дальше без Свитолиной. Известны все участницы 1/2 финала на Уимблдоне
Уимблдон
10 июля 2024, 16:48 | Обновлено 10 июля 2024, 16:49
3969
4

Дальше без Свитолиной. Известны все участницы 1/2 финала на Уимблдоне

В борьбе за трофей украинок не осталось

10 июля 2024, 16:48 | Обновлено 10 июля 2024, 16:49
3969
4
Дальше без Свитолиной. Известны все участницы 1/2 финала на Уимблдоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

10 июля на кортах Уимблдона-2024 состоялись матчи 1/4 финала в верхней части женской сетки.

Украинская теннисистка Элина Свитолина не сумела переиграть главную фаворитку турнира Елену Рыбакину, уступив в двух сетах.

В другом матче латвийка Алена Остапенко проиграла чешке Барборе Крейчиковой.

Вчера в полуфинал вышли хорватка Донна Векич и Жасмин Паолини из Италии.

Уимблдон-2024. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Барбора Крейчикова [31] – Алена Остапенко [13] – 6:4, 7:6(4)
Елена Рыбакина [4] – Элина Свитолина [21] – 6:3, 6:2

Уимблдон-2024. Пары 1/2 финала

Барбора Крейчикова [31] – Елена Рыбакина [4]
Донна Векич – Жасмин Паолини [7]

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Элина Свитолина Донна Векич Барбора Крейчикова Елена Рыбакина Алена Остапенко Жасмин Паолини Уимблдон-2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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олег инкогнито
Буде нова переможниця Уімблдону.
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Nba37
Зачем вы сообщаете дальше без Свитолиной 
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