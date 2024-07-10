Уимблдон10 июля 2024, 16:48 | Обновлено 10 июля 2024, 16:49
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4
Дальше без Свитолиной. Известны все участницы 1/2 финала на Уимблдоне
В борьбе за трофей украинок не осталось
10 июля 2024, 16:48 | Обновлено 10 июля 2024, 16:49
3969
4
10 июля на кортах Уимблдона-2024 состоялись матчи 1/4 финала в верхней части женской сетки.
Украинская теннисистка Элина Свитолина не сумела переиграть главную фаворитку турнира Елену Рыбакину, уступив в двух сетах.
В другом матче латвийка Алена Остапенко проиграла чешке Барборе Крейчиковой.
Вчера в полуфинал вышли хорватка Донна Векич и Жасмин Паолини из Италии.
Уимблдон-2024. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Барбора Крейчикова [31] – Алена Остапенко [13] – 6:4, 7:6(4)
Елена Рыбакина [4] – Элина Свитолина [21] – 6:3, 6:2
Уимблдон-2024. Пары 1/2 финала
Барбора Крейчикова [31] – Елена Рыбакина [4]
Донна Векич – Жасмин Паолини [7]
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Комментарии 4
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Буде нова переможниця Уімблдону.
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Зачем вы сообщаете дальше без Свитолиной
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