Дальше без Свитолиной. Известны все участницы 1/2 финала на Уимблдоне

10 июля на кортах Уимблдона-2024 состоялись матчи 1/4 финала в верхней части женской сетки.

Украинская теннисистка Элина Свитолина не сумела переиграть главную фаворитку турнира Елену Рыбакину, уступив в двух сетах.

В другом матче латвийка Алена Остапенко проиграла чешке Барборе Крейчиковой.

Вчера в полуфинал вышли хорватка Донна Векич и Жасмин Паолини из Италии.

Уимблдон-2024. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Барбора Крейчикова [31] – Алена Остапенко [13] – 6:4, 7:6(4)

Елена Рыбакина [4] – Элина Свитолина [21] – 6:3, 6:2

Уимблдон-2024. Пары 1/2 финала

Барбора Крейчикова [31] – Елена Рыбакина [4]

Донна Векич – Жасмин Паолини [7]