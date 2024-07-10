ОФИЦИАЛЬНО. Динамо сообщило о разрыве контракта с Кендзерой

Киевский футбольный клуб «Динамо» официально сообщил о разрыве контракта с 30-летним правым польским защитником Томашем Кендзерой.

Кендзера выступал за «бело-синих» с лета 2017 года. За это время он провел в составе «Динамо» 125 матчей в УПЛ (5 голов), 14 матчей в Кубке и Суперкубке Украины, 59 матчей в еврокубках (2 гола).

В составе киевской команды польский защитник выиграл чемпионский титул УПЛ, Кубок Украины, а также 3 Суперкубка Украины.

Кендзера после начала полномасштабного вторжения россии на правах аренды выступал за польский «Лех» и ПАОК.

В прошлом сезоне Томаш провел 47 поединков за ПАОК во всех турнирах и забил 3 гола. Transfermarkt расценивает контракт полька в 2.50 миллионов евро.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что «Истанбул Башакшехир» начал переговоры с Кендзерой.