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Украина. Премьер лига
09 июля 2024, 21:25 | Обновлено 09 июля 2024, 22:00
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0

Турецкий клуб хочет перехватить защитника Динамо

«Башакшехир» вступил в борьбу за ПАОКом

09 июля 2024, 21:25 | Обновлено 09 июля 2024, 22:00
1625
0
Турецкий клуб хочет перехватить защитника Динамо
ФК Динамо. Томаша Кендзера

«Истанбул Башакшехир» начал переговоры с защитником «Динамо» Киев Томашем Кендзерой. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Ранее сообщалось о том, что Кендзера договорился с «Динамо» по поводу расторжения контракта и в ближайшее время станет полноценным игроком «ПАОКа», за который выступал на правах аренды в сезоне 2023/2024.

При этом греческие СМИ информацию своих турецких коллег воспринимают скептически. По их данным, Кендзера сейчас находится вместе с «ПАОКом» на предсезонных сборах в Нидерландах, и в ближайшее время о переходе 30-летнего поляка будет объявлено официально.

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Истанбул Башакшехир ПАОК Динамо Киев Томаш Кендзера
Олег Дидух Источник: X (Twitter)
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