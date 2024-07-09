Турецкий клуб хочет перехватить защитника Динамо
«Башакшехир» вступил в борьбу за ПАОКом
«Истанбул Башакшехир» начал переговоры с защитником «Динамо» Киев Томашем Кендзерой. Об этом сообщают турецкие СМИ.
Ранее сообщалось о том, что Кендзера договорился с «Динамо» по поводу расторжения контракта и в ближайшее время станет полноценным игроком «ПАОКа», за который выступал на правах аренды в сезоне 2023/2024.
При этом греческие СМИ информацию своих турецких коллег воспринимают скептически. По их данным, Кендзера сейчас находится вместе с «ПАОКом» на предсезонных сборах в Нидерландах, и в ближайшее время о переходе 30-летнего поляка будет объявлено официально.
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