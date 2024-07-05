Источник: Динамо договорилось о разрыве контракта с легионером

По информации журналиста Игоря Бурбаса, Динамо и Томаш Кендзера договорились о разрыве отношений за полгода до завершения текущего контракта.

Сообщается, что польский правый защитник уже попрощался с командой и готовится перейти в греческий ПАОК.

30-летний Кендзера после начала полномасштабного вторжения россии на правах аренды выступал за польский «Лех» и ПАОК. С 2017 по 2022 год игрок провел за «Динамо» 198 матчей и забил 7 голов.

Ранее была информация о переговорах между клубами о трансфере.