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  4. Источник: Динамо договорилось о разрыве контракта с легионером
Украина. Премьер лига
05 июля 2024, 21:28 |
1876
2

Источник: Динамо договорилось о разрыве контракта с легионером

Кендзера окончательно покинет киевскую команду

05 июля 2024, 21:28 |
1876
2
Источник: Динамо договорилось о разрыве контракта с легионером
ФК Динамо Киев. Томаш Кендзера

По информации журналиста Игоря Бурбаса, Динамо и Томаш Кендзера договорились о разрыве отношений за полгода до завершения текущего контракта.

Сообщается, что польский правый защитник уже попрощался с командой и готовится перейти в греческий ПАОК.

30-летний Кендзера после начала полномасштабного вторжения россии на правах аренды выступал за польский «Лех» и ПАОК. С 2017 по 2022 год игрок провел за «Динамо» 198 матчей и забил 7 голов.

Ранее была информация о переговорах между клубами о трансфере.

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Динамо Киев ПАОК Томаш Кендзера чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ
Иван Зинченко Источник: Telegram
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Комментарии 2
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Андрей⚒️
Классный игрок был. Его гол Ренну я никогда не забуду✊
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+1
u6464u
в гол чехам ,здається Яблонцю.
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0
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