Украина. Премьер лига05 июля 2024, 21:28 |
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Источник: Динамо договорилось о разрыве контракта с легионером
Кендзера окончательно покинет киевскую команду
05 июля 2024, 21:28 |
1876
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По информации журналиста Игоря Бурбаса, Динамо и Томаш Кендзера договорились о разрыве отношений за полгода до завершения текущего контракта.
Сообщается, что польский правый защитник уже попрощался с командой и готовится перейти в греческий ПАОК.
30-летний Кендзера после начала полномасштабного вторжения россии на правах аренды выступал за польский «Лех» и ПАОК. С 2017 по 2022 год игрок провел за «Динамо» 198 матчей и забил 7 голов.
Ранее была информация о переговорах между клубами о трансфере.
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Комментарии 2
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Классный игрок был. Его гол Ренну я никогда не забуду✊
в гол чехам ,здається Яблонцю.
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