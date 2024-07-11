Нидерланды – Англия – 1:2. Безумная развязка полуфинала! Видео голов, обзор
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10 июля в немецком Дортмунде прошел матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии (1:2).
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Уже на 7-й минуте Нидерланды вышли вперед! Голом отметился хавбек Хави Симонс, который стал для игрока дебютным на Евро-2024. На 18-й минуте счет в матче равным сделал Гарри Кейн, который забил с пенальти.
Команды готовились к овертаймам, однако Олли Уоткинс забил победный гол на 90+1-й минуте и вывел трех львов в финал Евро!
В финале Англия сыграет с командой Испании, которая в полуфинале переиграла Францию (2:1).
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Евро-2024. Полуфинал, 10 июля
Нидерланды – Англия – 1:2
Голы: Симонс, 7 – Кейн, 18 пен, Уоткинс, 90+1
ГОЛ! Симонс, 7 мин, 1:0
ГОЛ! Кейн, 18 мин, 1:1 (пен)
ГОЛ! Уоткинс, 90+1 мин, 1:2
События матча
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