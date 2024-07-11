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Евро
Нидерланды
10.07.2024 22:00 – FT 1 : 2
Англия
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Чемпионат Европы
11 июля 2024, 00:47 |
12731
0

Нидерланды – Англия – 1:2. Безумная развязка полуфинала! Видео голов, обзор

Смотрите самые интересные моменты матча ЧЕ

11 июля 2024, 00:47 |
12731
0
Нидерланды – Англия – 1:2. Безумная развязка полуфинала! Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Англии

10 июля в немецком Дортмунде прошел матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии (1:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Уже на 7-й минуте Нидерланды вышли вперед! Голом отметился хавбек Хави Симонс, который стал для игрока дебютным на Евро-2024. На 18-й минуте счет в матче равным сделал Гарри Кейн, который забил с пенальти.

Команды готовились к овертаймам, однако Олли Уоткинс забил победный гол на 90+1-й минуте и вывел трех львов в финал Евро!

В финале Англия сыграет с командой Испании, которая в полуфинале переиграла Францию (2:1).

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Евро-2024. Полуфинал, 10 июля

Нидерланды – Англия – 1:2

Голы: Симонс, 7 – Кейн, 18 пен, Уоткинс, 90+1

ГОЛ! Симонс, 7 мин, 1:0

ГОЛ! Кейн, 18 мин, 1:1 (пен)

ГОЛ! Уоткинс, 90+1 мин, 1:2

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Англия).
18’
ГОЛ ! С пенальти забил Гарри Кэйн (Англия).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Хави Симонс (Нидерланды).
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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