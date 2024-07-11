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  4. Возьмет ли Месси трофей? Определена финальная пара Копа Америка 2024
Кубок Америки
11 июля 2024, 05:40 |
161
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Возьмет ли Месси трофей? Определена финальная пара Копа Америка 2024

В ночь на 15 июля в поединке за титул сойдутся сборные Аргентины и Колумбии

11 июля 2024, 05:40 |
161
0
Возьмет ли Месси трофей? Определена финальная пара Копа Америка 2024
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 11 июля в американском Шарлотте состоялся полуфинальный матч Копа Америка 2024 между сборными Уругвая и Колумбии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Национальная команда Колумбии одержала минимальную победу со счетом 1:0 благодаря единственному голу Джефферсона Лермы и вышла в финал турнира.

В решающем поединке «кофейщики» встретятся с Аргентиной. Днем ранее Лионель Месси и компания переиграли Канаду 2:0. Поединок состоится в ночь на 15 июля в Майами в 03:00 по Киеву.

Уругвай проведет встречу с канадцами за 3-е место. Матч пройдет в ночь на 14 июля (03:00) в Шарлотте.

Копа Америка 2024

Полуфинал. 11 июля, Шарлотт (США)

03:00. Уругвай – Колумбия – 0:1

Гол: Лерма, 39

Финал. 15 июля. Майами (США)

03:00. Аргентина – Колумбия

Матч за 3-е место. 14 июля. Шарлотт (США)

03:00 Канада – Уругвай

Сетка плей-офф

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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