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Украина. Премьер лига
11 июля 2024, 01:59 | Обновлено 11 июля 2024, 02:23
104
0

Источник: Динамо получило 400 тысяч евро от ПАОКа за Кендзеру

Киевляне, в свою очередь, заявили о том, что Томаш стал свободным агентом

11 июля 2024, 01:59 | Обновлено 11 июля 2024, 02:23
104
0
Источник: Динамо получило 400 тысяч евро от ПАОКа за Кендзеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Томаш Кендзера

10 июля пресс-служба киевского клуба «Динамо» официально сообщила о том, что польский 30-летний защитник Томаш Кендзера расторг контракт с командой и стал свободным агентом.

В прошлом сезоне поляк выступал за греческий ПАОК на правах аренды. Пока что греки не объявили о подписании полноценного контракта с Кендзерой.

Однако портал Transfermarkt сообщает, что Томаш уже стал игроком ПАОКа. Кроме того, «Динамо» получило от греческого коллектива 400 тысяч евро за игрока.

В кампании 2023/24 Томаш провел 47 поединков за ПАОК во всех турнирах и забил 3 гола. Transfermarkt расценивает контракт поляка в 2.50 миллионов евро.

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Динамо Киев ПАОК Transfermarkt Томаш Кендзера трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Даниил Агарков Источник: Transfermarkt
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