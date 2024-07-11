Источник: Динамо получило 400 тысяч евро от ПАОКа за Кендзеру

10 июля пресс-служба киевского клуба «Динамо» официально сообщила о том, что польский 30-летний защитник Томаш Кендзера расторг контракт с командой и стал свободным агентом.

В прошлом сезоне поляк выступал за греческий ПАОК на правах аренды. Пока что греки не объявили о подписании полноценного контракта с Кендзерой.

Однако портал Transfermarkt сообщает, что Томаш уже стал игроком ПАОКа. Кроме того, «Динамо» получило от греческого коллектива 400 тысяч евро за игрока.

В кампании 2023/24 Томаш провел 47 поединков за ПАОК во всех турнирах и забил 3 гола. Transfermarkt расценивает контракт поляка в 2.50 миллионов евро.