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  4. Дебют Пихаленка. Динамо в спарринге расписало сухую ничью с Падерборном
Товарищеские матчи
Динамо Киев
10.07.2024 18:00 – FT 0 : 0
Падерборн
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Украина. Премьер лига
10 июля 2024, 19:50 | Обновлено 10 июля 2024, 20:23
1247
8

Дебют Пихаленка. Динамо в спарринге расписало сухую ничью с Падерборном

За киевский клуб первый матч провел Александр Пихаленок

10 июля 2024, 19:50 | Обновлено 10 июля 2024, 20:23
1247
8
Дебют Пихаленка. Динамо в спарринге расписало сухую ничью с Падерборном
ФК Динамо

В среду, 10 июля, киевское «Динамо» провело первый контрольный спарринг на предсезонном сборе в Австрии.

Соперником подопечных Александра Шовковского стал немецкий клуб «Падерборн». За 90 минут игрового времени команды голами не отмечались.

За киевский клуб сегодня дебютировал звездный новичок – украинец Александр Пихаленок, а колумбийский новичок Брайан Себальос получил небольшое повреждение прямой мышцы бедра и пропустил встречу.

Следующий матч киевляне сыграют 13 июля против немецкого «Шальке».

Товарищеский матч. 10 июля.

Динамо Киев – Падерборн – 0:0

«Динамо» (первый тайм): 35. Нещерет, 24. Тымчик (20.Караваев, 30), 4. Попов, 23. Малыш, 44. Дубинчак, 6. Бражко (18. Андриевский, 30), 29. Буяльский (к), 76. Пихаленок, 22. Кабаев, 5. Пашко, 11 Ванат (21. Супряга, 30).

«Динамо» (второй тайм): 35. Нещерет (74. Игнатенко, 68), 20. Карваев, 40. Биловар, 3. Дячук, 2. Вивчаренко, 18. Андриевский, 8. Шепелев, 17. Лонвейк, 37. Царенко, 9. Волошин, 21. Супряга.

«Падерборн» (стартовый состав): 1. Боевинк, 4. Бракелмен, 5. Кастанеда, 10. Костос, 11. Михель, 17. Курда, 20. Гетце, 23. Обермаир, 26. Клаас, 32. Зентер, 36. Платте.

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Александр Пихаленок Динамо Киев товарищеские матчи Александр Шовковский учебно-тренировочные сборы Падерборн смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 8
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Pavel_i_CO
Піхальонок непогано виглядав. По першому матчу, екпериментальним складом, важко оцінювати гру. Приємно, що вся днонєтская шайка, з цього сайту, повністю матч киян подивилася)
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+1
sahka1981
Ну таке собі. Спишемо на першу гру, звісно)
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0
Snooker
Это не игра , у Динамо ни одного острого момента за весь матч ,не кому забивать у Динамо 
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-1
OtsoCity
Хтось дивився це лайно, як гра?
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-5
ТвояМамка
Ну это же динамка
Не просрали и хорошо
Ответить
-5
Показать Скрыть 2 ответа
AK.228
Игроки динамо как люди - невидимки 
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-6
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