Дебют Пихаленка. Динамо в спарринге расписало сухую ничью с Падерборном

В среду, 10 июля, киевское «Динамо» провело первый контрольный спарринг на предсезонном сборе в Австрии.

Соперником подопечных Александра Шовковского стал немецкий клуб «Падерборн». За 90 минут игрового времени команды голами не отмечались.

За киевский клуб сегодня дебютировал звездный новичок – украинец Александр Пихаленок, а колумбийский новичок Брайан Себальос получил небольшое повреждение прямой мышцы бедра и пропустил встречу.



Следующий матч киевляне сыграют 13 июля против немецкого «Шальке».

Товарищеский матч. 10 июля.

Динамо Киев – Падерборн – 0:0

«Динамо» (первый тайм): 35. Нещерет, 24. Тымчик (20.Караваев, 30), 4. Попов, 23. Малыш, 44. Дубинчак, 6. Бражко (18. Андриевский, 30), 29. Буяльский (к), 76. Пихаленок, 22. Кабаев, 5. Пашко, 11 Ванат (21. Супряга, 30).

«Динамо» (второй тайм): 35. Нещерет (74. Игнатенко, 68), 20. Карваев, 40. Биловар, 3. Дячук, 2. Вивчаренко, 18. Андриевский, 8. Шепелев, 17. Лонвейк, 37. Царенко, 9. Волошин, 21. Супряга.

«Падерборн» (стартовый состав): 1. Боевинк, 4. Бракелмен, 5. Кастанеда, 10. Костос, 11. Михель, 17. Курда, 20. Гетце, 23. Обермаир, 26. Клаас, 32. Зентер, 36. Платте.