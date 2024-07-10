Динамо Киев – Падерборн – 0:0. Как дебютировал Пихаленок. Видеообзор
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В среду, 10 июля, киевское «Динамо» провело первый контрольный спарринг на предсезонном сборе в Австрии.
Соперником подопечных Александра Шовковского стал немецкий клуб «Падерборн». За 90 минут игрового времени команды голами не отмечались (0:0).
За киевский клуб сегодня дебютировал звездный новичок – украинец Александр Пихаленок, который вышел в стартовом составе и отыграл первый тайм.
Следующий матч киевляне сыграют 13 июля против немецкого «Шальке».
Товарищеский матч. 10 июля.
Динамо Киев – Падерборн – 0:0
Видеообзор матча
Полный матч
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