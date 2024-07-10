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Товарищеские матчи
Динамо Киев
10.07.2024 18:00 – FT 0 : 0
Падерборн
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Украина. Премьер лига
10 июля 2024, 22:03 |
589
0

Динамо Киев – Падерборн – 0:0. Как дебютировал Пихаленок. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты товарищеского матча

10 июля 2024, 22:03 |
589
0
Динамо Киев – Падерборн – 0:0. Как дебютировал Пихаленок. Видеообзор
ФК Динамо

В среду, 10 июля, киевское «Динамо» провело первый контрольный спарринг на предсезонном сборе в Австрии.

Соперником подопечных Александра Шовковского стал немецкий клуб «Падерборн». За 90 минут игрового времени команды голами не отмечались (0:0).

За киевский клуб сегодня дебютировал звездный новичок – украинец Александр Пихаленок, который вышел в стартовом составе и отыграл первый тайм.

Следующий матч киевляне сыграют 13 июля против немецкого «Шальке».

Товарищеский матч. 10 июля.

Динамо Киев – Падерборн – 0:0

Видеообзор матча

Полный матч

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Александр Пихаленок Динамо Киев товарищеские матчи Александр Шовковский учебно-тренировочные сборы Падерборн контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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