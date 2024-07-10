В среду, 10 июля, киевское «Динамо» провело первый контрольный спарринг на предсезонном сборе в Австрии.

Соперником подопечных Александра Шовковского стал немецкий клуб «Падерборн». За 90 минут игрового времени команды голами не отмечались (0:0).

За киевский клуб сегодня дебютировал звездный новичок – украинец Александр Пихаленок, который вышел в стартовом составе и отыграл первый тайм.

Следующий матч киевляне сыграют 13 июля против немецкого «Шальке».

Товарищеский матч. 10 июля.

Динамо Киев – Падерборн – 0:0

Видеообзор матча

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