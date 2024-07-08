В среду, 10 июля, киевской «Динамо» проведет первый контрольный спарринг на предсезонном сборе в Австрии.

Соперником подопечных Александра Шовковского станет немецкий клуб «Падерборн».

Как известно, тренерский штаб «Динамо» взял на сбор, который команда проводит в Тироли, 29 футболистов.

Ранее сообщалось, что легионеру «Динамо», игравшему на Евро-2024, вариант из УПЛ неинтересен.

Динамо – Падерборн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция (плеер появится, как только станет доступным)