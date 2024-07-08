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Украина. Премьер лига
08 июля 2024, 02:52 | Обновлено 08 июля 2024, 03:03
55
0

Динамо – Падерборн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 июля товарищеский матч летнего межсезонья

08 июля 2024, 02:52 | Обновлено 08 июля 2024, 03:03
55
0
Динамо – Падерборн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев

В среду, 10 июля, киевской «Динамо» проведет первый контрольный спарринг на предсезонном сборе в Австрии.

Соперником подопечных Александра Шовковского станет немецкий клуб «Падерборн».

Как известно, тренерский штаб «Динамо» взял на сбор, который команда проводит в Тироли, 29 футболистов.

Ранее сообщалось, что легионеру «Динамо», игравшему на Евро-2024, вариант из УПЛ неинтересен.

Динамо – Падерборн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция (плеер появится, как только станет доступным)

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смотреть онлайн Динамо Киев Падерборн учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи Александр Шовковский
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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