Украина. Премьер лига08 июля 2024, 02:52 | Обновлено 08 июля 2024, 03:03
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Динамо – Падерборн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 июля товарищеский матч летнего межсезонья
08 июля 2024, 02:52 | Обновлено 08 июля 2024, 03:03
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В среду, 10 июля, киевской «Динамо» проведет первый контрольный спарринг на предсезонном сборе в Австрии.
Соперником подопечных Александра Шовковского станет немецкий клуб «Падерборн».
Как известно, тренерский штаб «Динамо» взял на сбор, который команда проводит в Тироли, 29 футболистов.
Ранее сообщалось, что легионеру «Динамо», игравшему на Евро-2024, вариант из УПЛ неинтересен.
Динамо – Падерборн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция (плеер появится, как только станет доступным)
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