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  4. Шовковский взял 29 игроков на тренировочный сбор в Австрию
Украина. Премьер лига
07 июля 2024, 16:50 | Обновлено 07 июля 2024, 17:02
414
0

Шовковский взял 29 игроков на тренировочный сбор в Австрию

Некоторые исполнители присоединятся к команде уже на месте

07 июля 2024, 16:50 | Обновлено 07 июля 2024, 17:02
414
0
Шовковский взял 29 игроков на тренировочный сбор в Австрию
ФК Динамо Киев. Ванат и Бражко

7 июля делегация киевского «Динамо» отправилась на учебно-тренировочный сбор, который будет проходить в австрийском Тироле.

Некоторые динамовские сборники – участники Евро-2024 – присоединятся к команде уже в Австрии. Всего в тренировочном сборе «Динамо» примут участие 29 исполнителей:

Вратари: Бущан, Нещерет, Моргун, Игнатенко

Защитники: Попов, Сирота, Малыш, Себальйос, Дубинчак, Тымчик, Биловар, Дячук, Вивчаренко

Полузащитники: Андриевский, Караваев, Ярмоленко, Буяльский, Шепелев, Волошин, Пихаленок, Бражко, Кабаев, Царенко, Пашко, Диалло, Лонвейк, Шапаренко

Нападающие: Супряга, Ванат

Динамовцы Максим Брагару, Николай Михайленко и Валентин Рубчинский в период сбора будут задействованы в Олимпийской сборной Украины, а Вячеслав Суркис, Тарас Михавко, Назар Балаба, Алексей Гусев, Андрей Маткевич и Матвей Пономаренко – в юношеской сборной Украины U19.

На австрийской земле у динамовцев, кроме насыщенной тренировочной программы, запланировано проведение ряда контрольных матчей, в частности против немецких «Падерборна» и «Шальке-04», а также датского «Брондбю». Это не окончательный список спаррингов «бело-синих» во время тренировочного сбора – о соперниках и датах матчей будет сообщено дополнительно.

Ранее сообщалось, что «Динамо» просматривает грузинского полузащитника.

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Динамо Киев учебно-тренировочные сборы Александр Шовковский Австрия
Владимир Клепач Источник: ФК Динамо Киев
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