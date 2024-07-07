Шовковский взял 29 игроков на тренировочный сбор в Австрию

7 июля делегация киевского «Динамо» отправилась на учебно-тренировочный сбор, который будет проходить в австрийском Тироле.

Некоторые динамовские сборники – участники Евро-2024 – присоединятся к команде уже в Австрии. Всего в тренировочном сборе «Динамо» примут участие 29 исполнителей:

Вратари: Бущан, Нещерет, Моргун, Игнатенко

Защитники: Попов, Сирота, Малыш, Себальйос, Дубинчак, Тымчик, Биловар, Дячук, Вивчаренко

Полузащитники: Андриевский, Караваев, Ярмоленко, Буяльский, Шепелев, Волошин, Пихаленок, Бражко, Кабаев, Царенко, Пашко, Диалло, Лонвейк, Шапаренко

Нападающие: Супряга, Ванат

Динамовцы Максим Брагару, Николай Михайленко и Валентин Рубчинский в период сбора будут задействованы в Олимпийской сборной Украины, а Вячеслав Суркис, Тарас Михавко, Назар Балаба, Алексей Гусев, Андрей Маткевич и Матвей Пономаренко – в юношеской сборной Украины U19.

На австрийской земле у динамовцев, кроме насыщенной тренировочной программы, запланировано проведение ряда контрольных матчей, в частности против немецких «Падерборна» и «Шальке-04», а также датского «Брондбю». Это не окончательный список спаррингов «бело-синих» во время тренировочного сбора – о соперниках и датах матчей будет сообщено дополнительно.

Ранее сообщалось, что «Динамо» просматривает грузинского полузащитника.