Шовковский взял 29 игроков на тренировочный сбор в Австрию
Некоторые исполнители присоединятся к команде уже на месте
7 июля делегация киевского «Динамо» отправилась на учебно-тренировочный сбор, который будет проходить в австрийском Тироле.
Некоторые динамовские сборники – участники Евро-2024 – присоединятся к команде уже в Австрии. Всего в тренировочном сборе «Динамо» примут участие 29 исполнителей:
Вратари: Бущан, Нещерет, Моргун, Игнатенко
Защитники: Попов, Сирота, Малыш, Себальйос, Дубинчак, Тымчик, Биловар, Дячук, Вивчаренко
Полузащитники: Андриевский, Караваев, Ярмоленко, Буяльский, Шепелев, Волошин, Пихаленок, Бражко, Кабаев, Царенко, Пашко, Диалло, Лонвейк, Шапаренко
Нападающие: Супряга, Ванат
Динамовцы Максим Брагару, Николай Михайленко и Валентин Рубчинский в период сбора будут задействованы в Олимпийской сборной Украины, а Вячеслав Суркис, Тарас Михавко, Назар Балаба, Алексей Гусев, Андрей Маткевич и Матвей Пономаренко – в юношеской сборной Украины U19.
На австрийской земле у динамовцев, кроме насыщенной тренировочной программы, запланировано проведение ряда контрольных матчей, в частности против немецких «Падерборна» и «Шальке-04», а также датского «Брондбю». Это не окончательный список спаррингов «бело-синих» во время тренировочного сбора – о соперниках и датах матчей будет сообщено дополнительно.
Ранее сообщалось, что «Динамо» просматривает грузинского полузащитника.
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