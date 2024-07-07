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Украина. Премьер лига
07 июля 2024, 12:25 | Обновлено 07 июля 2024, 13:16
1636
1

Динамо просматривает грузинского полузащитника

Наставник юношеской команды киевлян будет определяться с судьбой потенциального новичка

07 июля 2024, 12:25 | Обновлено 07 июля 2024, 13:16
1636
1
Динамо просматривает грузинского полузащитника
ФК Динамо Тбилиси. Александре Пейкришвили

Грузинский полузащитник 17-летний Александре Пейкришвили находится на просмотре в составе юношеской команды «Динамо».

Нынешний клуб Пейкришвили «Динамо» Тбилиси сейчас имеет проблемы с финансированием, поэтому готов продать своего таланта. Наставник юношеской команды киевлян Игорь Костюк будет определяться с судьбой потенциального новичка.

Александре является воспитанником школы тбилисского «Динамо». После нового года начал стабильно тренироваться со взрослой командой из столицы Грузии, но так и не дебютировал в Эровнули лиге.

Пейкришвили действует на позиции центрального полузащитника. Может играть в опорной зоне, либо на позиции инсайда. По манере игры похож на Николая Шапаренко. Стабильно вызывается в сборную Грузии U-18, где провел 8 матчей и забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что игрок «Динамо», сыгравший на Евро-2024, перейдет в «»Полесье».

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инсайд Игорь Костюк Динамо Киев Динамо Тбилиси трансферы трансферы УПЛ
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Грузия сейчас конвейер по созданию футбольных талантов. 
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