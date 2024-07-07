Динамо просматривает грузинского полузащитника
Наставник юношеской команды киевлян будет определяться с судьбой потенциального новичка
Грузинский полузащитник 17-летний Александре Пейкришвили находится на просмотре в составе юношеской команды «Динамо».
Нынешний клуб Пейкришвили «Динамо» Тбилиси сейчас имеет проблемы с финансированием, поэтому готов продать своего таланта. Наставник юношеской команды киевлян Игорь Костюк будет определяться с судьбой потенциального новичка.
Александре является воспитанником школы тбилисского «Динамо». После нового года начал стабильно тренироваться со взрослой командой из столицы Грузии, но так и не дебютировал в Эровнули лиге.
Пейкришвили действует на позиции центрального полузащитника. Может играть в опорной зоне, либо на позиции инсайда. По манере игры похож на Николая Шапаренко. Стабильно вызывается в сборную Грузии U-18, где провел 8 матчей и забил 1 гол.
Ранее сообщалось, что игрок «Динамо», сыгравший на Евро-2024, перейдет в «»Полесье».
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