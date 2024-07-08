Ровно 10 лет назад Германия уничтожила Бразилию в полуфинале ЧМ
Черный день в истории бразильского футбола
Ровно 10 лет назад, 8 июля 2014 года, сборная Германии со счетом 7:1 уничтожила национальную команду Бразилии в полуфинальном матче чемпионата мира.
Тогда это поражение стало крупнейшим в истории сборной Бразилии. Таким оно остается до сих пор.
Сборная Германия благодаря победе над «селесао» вышла в финал чемпионата мира 2014 года, где минимально обыграла Аргентину и завоевала трофей.
Чемпионат мира 2014. 1/2 финала. 8 июля 2014 года
Бразилия – Германия – 1:7
Голы: Оскар, 90 – Мюллер, 11, Клозе, 23, Кроос, 24, 26, Хедира, 29, Шюррле, 69,79
Видеообзор матча
⏪Miss today’s FIFA #WorldCup Rewind?— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 25, 2018
🏆We relived the truly seismic clash from Brazil 2014 between 🇧🇷@cbf_futebol & 🇩🇪@DFB_Team_EN which echo around the world four years ago.
📺Here are the best bits! pic.twitter.com/Zqz2fcGEAH
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