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  4. Ровно 10 лет назад Германия уничтожила Бразилию в полуфинале ЧМ
Чемпионат мира
08 июля 2024, 11:28 |
55
0

Ровно 10 лет назад Германия уничтожила Бразилию в полуфинале ЧМ

Черный день в истории бразильского футбола

08 июля 2024, 11:28 |
55
0
Ровно 10 лет назад Германия уничтожила Бразилию в полуфинале ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

Ровно 10 лет назад, 8 июля 2014 года, сборная Германии со счетом 7:1 уничтожила национальную команду Бразилии в полуфинальном матче чемпионата мира.

Тогда это поражение стало крупнейшим в истории сборной Бразилии. Таким оно остается до сих пор.

Сборная Германия благодаря победе над «селесао» вышла в финал чемпионата мира 2014 года, где минимально обыграла Аргентину и завоевала трофей.

Чемпионат мира 2014. 1/2 финала. 8 июля 2014 года

Бразилия – Германия – 1:7

Голы: Оскар, 90 – Мюллер, 11, Клозе, 23, Кроос, 24, 26, Хедира, 29, Шюррле, 69,79

Видеообзор матча

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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