Ровно 10 лет назад Германия уничтожила Бразилию в полуфинале ЧМ

Ровно 10 лет назад, 8 июля 2014 года, сборная Германии со счетом 7:1 уничтожила национальную команду Бразилии в полуфинальном матче чемпионата мира.

Тогда это поражение стало крупнейшим в истории сборной Бразилии. Таким оно остается до сих пор.

Сборная Германия благодаря победе над «селесао» вышла в финал чемпионата мира 2014 года, где минимально обыграла Аргентину и завоевала трофей.

Чемпионат мира 2014. 1/2 финала. 8 июля 2014 года

Бразилия – Германия – 1:7

Голы: Оскар, 90 – Мюллер, 11, Клозе, 23, Кроос, 24, 26, Хедира, 29, Шюррле, 69,79

Видеообзор матча

⏪Miss today’s FIFA #WorldCup Rewind?



🏆We relived the truly seismic clash from Brazil 2014 between 🇧🇷@cbf_futebol & 🇩🇪@DFB_Team_EN which echo around the world four years ago.



📺Here are the best bits! pic.twitter.com/Zqz2fcGEAH